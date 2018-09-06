Главе Сбербанка Грефу расскажут о проекте «Академгородок 2.0» с участием Бердска

Рабочая поездка председателя правления, президента ПАО Сбербанк Германа Грефа в Новосибирскую область состоится в пятницу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Новосибирской области Андрей Травников и Герман Греф посетят Технопарк новосибирского Академгородка, где ознакомятся с пространством коллективной работы «Точка кипения», посетят бизнес-инкубатор Академпарка, а также детский технопарк.

В ходе визита в Академпарк глава региона представит президенту Сбербанк проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». В него, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», входит и Бердск. Город также станет инвестиционной площадкой проекта «Найкополис».

Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Сбербанком России. Предметом соглашения станет установление стратегического партнерства, развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на решение задач социально-экономического развития Новосибирской области, совершенствование взаимодействия в финансово-кредитной сфере.