Уронила в рейтинге Новосибирскую область горящая свалка в Бердске

Фонд «Петербургская политика» сделал мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов Сибирского федерального округа за август 2018 года. Пошатнула позиции Новосибирской области горевшая в Бердске мусорная свалка. Из 12 регионов Сибири область оказалась на 10-м месте.

К позитивным августовским событиям эксперты отнесли рабочий визит Владимира Путина в Новосибирскую область и сообщение врио губернатора Андрея Травникова о выделении из федерального бюджета дополнительно 500 млн рублей на ремонт и реконструкцию социальных объектов региона.

Подписание ООО «Сибирская концессионная компания» и Газпромбанком соглашения о финансировании строительства платного автомобильного моста через Обь в Новосибирске на сумму до 6 млрд рублей тоже положительно отразился на положении региона.

Из негативных событий, отрицательно сыгравших на рейтинг, аналитики назвали возгорания на новосибирском мусорном полигоне «Левобережный» и на свалке в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 19 августа городской полигон ТБО горел более 15 часов. Прилегающая территория погрузилась в смог. Новость стала федеральной. Роспотребнадзор не нашел превышения ПДК вредных примесей в воздухе. За горящую мусорную свалку Москва потребовала отчета от мэра Бердска.

Сход граждан в селе Лекарственное против создания мусорного полигона рядом с поселением, отставка главы государственной жилищной инспекции Евгения Пономарева, митинг в Новосибирске обманутых дольщиков из регионов Сибири, как посчитали эксперты «Петербургской политики», тоже опустили Новосибирскую область вниз.