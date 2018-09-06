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За 200 тыс. рублей отремонтируют тротуар в Микрорайоне Бердска

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За 200 тыс. рублей отремонтируют тротуар в Микрорайоне Бердска

Бюджет Бердска выделит деньги на ремонт пешеходной дорожки у дома №70. Подрядчик выполнит работы в 10-дневный срок.

6.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. среда. Бердск Нет комментариев

За 200 тыс. рублей отремонтируют тротуар в Микрорайоне Бердска

Подрядчик отремонтирует тротуар

Управление жилищного и коммунального хозяйства Бердска в минувший понедельник, 3 сентября, начал поиск подрядчика на ремонт тротуара в районе дома № 70 Микрорайона. Выигравший аукцион подрядчик должен выполнить работы в течении 10 дней с учетом подписания акта-приемки сдачи работ. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 12 сентября, а аукцион проведут 17 сентября.

Победитель аукциона в рамках контракта произведет валку деревьев, вырежет ветви кустарников и деревьев, разберет старый асфальт и бортовые камни, привезет и разгрузит материал. Необходимо будет покрыть дорожку песком, щебнем и асфальтом, а также установить новые бетонные бортики.

Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составит два года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В рамках гарантии подрядчик своими силами и за свой счет устранит допущенные по своей вине недостатки, выявленных после приемки работ.


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