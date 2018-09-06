Эмигрирует из России‍ певица Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова заявила, что намерена покинуть Россию. Об этом артистка сообщила в своем видеообращении.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — сказала она.

Помимо этого, певица выложила фото в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает телеканал «360», агенту Самойловой не известно, почему исполнительница сделала такое заявление. Он добавил, что артистка уже находится на борту самолета.

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.

Источник: РИА Новости