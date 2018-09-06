Эмигрирует из России‍ певица Юлия Самойлова

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Уехала и уехала, дальше что?
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Вот удивление-то. Очередной «боец» патриотического фронта спешно эвакуируется из РФ в проклятую гейропу. Никогда не было и вот опять.
Надеюсь Самойлова не столь ценный «боец», чтобы патриотов с «Новичком» вслед за ней отправлять
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Гордость российского спорта, Олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и уезжает на родину. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.
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«ордость российского спорта, Олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и уезжает на родину. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.»
А почему не в северную?
Он кореец, а вот Русским работягам специалистам, как дальше жить без перспектив?
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Блин, как жить-то теперь без Самойловой?!
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На Украину что ль рванула? Тож «Эуропа»..
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Медийные «патриоты» — они такие: горло рвать «за Родину» готовы только тогда, когда это сулит им выгоду или карьеру. Наверное поэтому «патриотичная» верхушка власти, политики телеведущие — все сплошь состоятельные люди, а родственники у них «гениальные» бизнесмены. Как только выгода за патриотизм кончается, они линяют за границу — благо, плацдарм в виде недвижимости и офшоров там уже есть.
Люди! Не будьте такими наивными! Радеть за Родину и хвалить власть — это не одно и то же!
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