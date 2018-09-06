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Эмигрирует из России‍ певица Юлия Самойлова

Она представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.

6.09.2018 Фото: instagram 8 коммент.

Эмигрирует из России‍ певица Юлия Самойлова
Певица Юлия Самойлова заявила, что намерена покинуть Россию. Об этом артистка сообщила в своем видеообращении.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — сказала она.

Помимо этого, певица выложила фото в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает телеканал «360», агенту Самойловой не известно, почему исполнительница сделала такое заявление. Он добавил, что артистка уже находится на борту самолета.

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.

Источник: РИА Новости


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Уехала и уехала, дальше что?

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  2. Аноним

    Вот удивление-то. Очередной «боец» патриотического фронта спешно эвакуируется из РФ в проклятую гейропу. Никогда не было и вот опять.

    Надеюсь Самойлова не столь ценный «боец», чтобы патриотов с «Новичком» вслед за ней отправлять

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  4. Поросёнок Пётр

    Гордость российского спорта, Олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и уезжает на родину. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
    По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее. *PARDON*

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      «ордость российского спорта, Олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и уезжает на родину. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
      По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.»

      А почему не в северную?
      Он кореец, а вот Русским работягам специалистам, как дальше жить без перспектив?

      Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Вит

    Блин, как жить-то теперь без Самойловой?! *JOKINGLY*

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Вит

    На Украину что ль рванула? Тож «Эуропа».. *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Никола

    Медийные «патриоты» — они такие: горло рвать «за Родину» готовы только тогда, когда это сулит им выгоду или карьеру. Наверное поэтому «патриотичная» верхушка власти, политики телеведущие — все сплошь состоятельные люди, а родственники у них «гениальные» бизнесмены. Как только выгода за патриотизм кончается, они линяют за границу — благо, плацдарм в виде недвижимости и офшоров там уже есть.

    Люди! Не будьте такими наивными! Радеть за Родину и хвалить власть — это не одно и то же!

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