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Сгорел ресторан на веранде гостиницы «Золотая долина» в новосибирском Академгородке

Эвакуировались сами 60 человек. Предположительно, пожар возник под вытяжкой, расположенной под крышей. Кровля сгорела.

6.09.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев

Сгорел ресторан на веранде гостиницы Золотая долина в новосибирском Академгородке

Крыша сгорела

Пожарные днем 5 сентября оперативно ликвидировали возгорание кровли одноэтажного ресторана, расположенного на ул. Ильича в Советском районе Новосибирска. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС менее чем за полчаса потушили огонь, задействовав пять единиц техники, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

До прибытия пожарных из ресторана и гостиницы «Золотая долина», которая прилегает к нему самостоятельно эвакуировались 60 человек.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 14.48. Открытое горение ликвидировано в 15.24. Распространения огня не допущено, площадь возгорания составила всего 16 кв. метров. В результате пожара огнем повреждена деревянная обрешетка кровли.

Причина пожара устанавливается. Очевидцы сообщили, что возгорание началось с вытяжки. Однако это предстоит установить дознавателям.

Сгорел ресторан на веранде гостиницы Золотая долина в новосибирском Академгородке

Сгорел ресторан на веранде гостиницы Золотая долина в новосибирском Академгородке


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