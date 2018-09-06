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Минобороны: вера в Бога нужна современным солдатам

Но к девизу «За веру, царя и Отечество» российские Вооруженные силы возвращаться не будут.

6.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Минобороны: вера в Бога нужна современным солдатам

В армии все больше опираются на РПЦ

Недавно созданное Главное военно-политическое управление российских Вооруженных сил не будет возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество», но вера в Бога очень близка и необходима, заявил руководитель управления.

На первой пресс-конференции после вступления в должность начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, какими отличительными чертами его управление постарается наделить российских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

Одной из важнейших составляющих военно-политической подготовки Картаполов назвал формирование морального духа военнослужащего. «Именно дух проявляется в бою — это героизм, готовность к самопожертвованию ради выполнения боевой задачи или ради своих товарищей», — сказал он.

«Мы не собираемся, конечно, опять возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество», это пройдено, но вера в Бога и вера в свое правое дело служения родине — они где-то очень близки и необходимы», — добавил генерал.
ГВПУ было создано в июле, формирование управления завершится до 1 октября 2018 года. Как писал ранее РБК, управление займется организацией военно-политической пропаганды, предупреждением экстремизма и наркомании в Вооруженных силах и работой со СМИ. В сферу деятельности управления войдет работа с религиозными организациями, например, «методическое обеспечение военно-религиозной работы».

Во вторник, 4 сентября, министр обороны Сергей Шойгу объявил о планах Минобороны построить в парке «Патриот» «главный храм ВС РФ». Новое религиозное сооружение станет третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.

Источник: РБК


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