Землетрясение‍ вторично потрясло южный Урал

Утреннее землетрясение, затронувшее Челябинскую область и Башкирию, не привело к серьезным разрушениям, при этом в наиболее приближенном к эпицентру сейсмоактивности Усть-Катавском районе повреждения получили более десятка социальных объектов. Позднее произошел второй толчок меньшей магнитуды.

Сообщений о пострадавших из-за происшествия нет. Местные власти подсчитывают ущерб.

По данным ГУМЧС России по Челябинской области, в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 зафиксирована сейсмическая активность на глубине десяти километров. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В МЧС уточнили, что землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии.

Второе землетрясение зарегистрировали в 12:27 по местному времени. Очаг располагался на глубине двух километров в 133 километрах от Уфы и в 21 километре на юго-восток от Катав-Ивановска, где сегодня ночью произошло первое землетрясение.

Режим ЧС

Сейчас в Катав-Ивановском районе Челябинской области после землетрясения введен режим ЧС. Хирургический корпус городской больницы Катав-Ивановска получил повреждения во время подземных толчков, все пациенты и медперсонал были эвакуированы. Жителей Катав-Ивановска, которым требуется экстренная госпитализация, направляют в Усть-Катав.

Как сообщила и.о. пресс-секретаря главы района Людмила Пильникова, 12 объектов социальной сферы, в том числе детские сады и школы, в Катав-Ивановском районе получили повреждения. По информации Пильниковой, повреждения незначительные. Кроме того, системы водоснабжения, электроэнергии, в целом коммунальное хозяйство в районе работают в штатном режиме.

При этом, по данным пресс-службы челябинского губернатора, из больницы в Катав-Ивановске пришлось эвакуировать 70 пациентов, в том числе 28 детей. Эксплуатация здания стационара (терапия и хирургия), а также здания детской поликлиники здесь временно приостановлена.

Специальная комиссия оценит ущерб, нанесенный землетрясением Катав-Ивановскому району. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении. По информации председателя местного совета депутатов Галины Федосеевой, в Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены, с потолков отвалилась штукатурка.

Федосеева уточнила, что в школах района в 11.20 (09.20 мск) отменили занятия, в детских садах родителей попросили по возможности забрать детей домой, но во всех дошкольных учреждениях работают дежурные группы. Она добавила, что ее рабочий кабинет также пострадал от подземных толчков.

Школы Башкирии, по информации минобразования республики, после землетрясения работают в обычном режиме.

Челябинский губернатор Борис Дубровский поручил оценить последствия произошедшего землетрясения, в случае необходимости пострадавшим гражданам будет оказана помощь, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин. По его данным, в настоящее время созданы и работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Также известно, что на текущий момент пострадавших нет, отметил он.

Есть сведения о новых толчках

Специалисты заявили, что не прогнозируют повторных подземных толчков в Челябинской области, сообщили в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

«В связи с сейсмической активностью в Челябинской области продолжают работать межведомственные группы по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. По предварительным данным федерального исследовательского центра «Единой геофизической службы РАН», повторные толчки не прогнозируются», — отмечали в управлении.

В свою очередь на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра говорится, что второе за сутки землетрясение произошло в Челябинской области в среду, его магнитуда составила 4,4. «Очаг располагался на глубине 2 километра, расстояние от Уфы составило 133 километра и 21 километр на юго-восток от Катав-Ивановска», — говорится в сообщении.

В администрации Катав-Ивановска отмечали, что толчки ощущались и утром в среду. «Есть разночтения… По повторным толчкам информация противоречивая, она уточняется», — сказал журналистам пресс-секретарь губернатора Федечкин.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости также сообщили, что данные о новой сейсмической активности проверяются, так как поступает противоречивая информация.

Звон люстр и двигающиеся шкафы

Жители Уфы рассказали, как просыпались во время землетрясения из-за звона люстр и посуды, но многие списали это на сквозняк или особенности домов.

«Мы живем в центре, в новом доме на улице Свердлова. Я проснулась ночью от звона хрустальной люстры и бра. Подумала, что дочь уснула, не закрыв окно, и это происходит из-за сквозняка. Но окна были закрыты. Тогда я не подумала, что это землетрясение, просто уснули, не выяснив причину», — поделилась впечатлениями с РИА Новости жительница Уфы Зульфия Тукаева.

По словам другого жителя города из микрорайона Дема, толчки двигали мебель в квартире. «Ночью проснулись, потому что стеклянный шкаф начал двигаться, затряслись чашки, которые были в висячем положении в мойке. Дом у нас старый, подумали, что половицы расшатаны. А утром узнали, что в Уфе было настоящее землетрясение», — рассказал агентству житель города Иван.

В МЧС Башкирии с жалобами на подземные толчки ночью поступило 560 звонков от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов. Пострадавших нет. Подземные толчки ощутили жители разных районов Уфы, как в центре города, так и микрорайонах. На местах работают 23 единицы техники и 34 человека.

Более 600 звонков в связи с землетрясением поступило в экстренные службы в среду ночью от жителей Челябинской области. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.

Отголоски землетрясения в районе Уральских гор докатились и до Свердловской области, где тем не менее повреждений и разрушений не зафиксировано. По сообщению регионального главка МЧС, по факту сейсмической активности в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам «Системы 112» поступили четыре звонка: один звонок поступил из Каменска-Уральского и три звонка из Екатеринбурга. По адресам обратившихся выехали группы МЧС и осмотрели здания и прилегающие территории.

Не повлияло на боеготовность

Землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа, сообщила пресс-служба ЦВО. «Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трех регионах — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению», – говорится в сообщении.

В ЦВО добавили, что повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет.

Не сказалось землетрясение и на деятельности атомных предприятий, расположенных в регионе, все они работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Росатом». В Челябинской области находятся три предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома — «Производственное объединение «Маяк» (ЗАТО Озерск), Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина (ЗАТО Снежинск), «Приборостроительный завод» (ЗАТО Трехгорный).

Белоярская АЭС в городе Заречном Свердловской области также эксплуатируется в штатном режиме.

Слухи не подтвердились

Произошедшее землетрясение породило череду слухов среди населения, а председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в Уфе «провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц». Мэрия Уфы опровергла эту информацию.

«Никаких провалов грунта из-за подземных толчков не зарегистрировано. Еще ночью специалисты проверили здания по всем звонкам, которые поступили в экстренные службы. Разрушений зданий нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — пояснили в мэрии.

Портал Ufa1.ru со ссылкой на жителей Уфы сообщил, что многие не могли ночью дозвониться до спасателей. По данным портала, МЧС сбрасывало звонки или включало музыку.

Представитель регионального МЧС в свою очередь сообщил РИА Новости, что телефоны экстренных служб Башкирии в ночь на среду во время подземных толчков работали в штатном режиме, и сообщения о том, что спасатели сбрасывали звонки жителей региона, некорректны.

«Телефоны диспетчеров всех экстренных служб региона ночью работали в штатном режиме. Фиксировали сообщения, в каком районе люди чувствуют подземные толчки. На места направляли спасателей. Некорректно говорить, что телефоны не работали», — пояснил агентству представитель республиканского МЧС.

Типичное явление

Научный сотрудник лаборатории природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев рассказал РИА Новости, что землетрясения на уровне 6 баллов являются типичным явлением для Урала, который в настоящий момент является тектонически активным регионом.

«Есть карты сейсмической опасности, на которых показано, с какой вероятностью и в течение какого срока на территории России могут произойти землетрясения. На Урале 6-бальные землетрясения, согласно карте, могут реализовываться. Это типичное явление, здесь ничего удивительного нет, это известный факт», – сказал собеседник агентства.

По словам Верхоланцева, за последние 10 лет это уже третье ощутимое землетрясение на территории Свердловской и Челябинской областей. По его информации, последнее было зафиксировано в 2015 году в районе Первоуральска, до этого — в 2010 году в районе Качканара. «То есть это только те землетрясения, которые люди ощущали. Обусловлено тем, что Уральские горы являются тектонически активным регионом на текущий момент», – добавил ученый.

Верхоланцев отметил, что заранее предугадать, когда и где произойдет следующее землетрясение, невозможно.

Источник: РИА Новости