Покушавшихся на Скрипалей россиян назвала по именам прокуратура Британии

Королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить обвинения двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду прокурорской службой, передает ТАСС.

Россиянам планируется предъявить еще три обвинения: в преступном сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в применении химического оружия, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли.

«Работники прокуратуры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы изучили улики и пришли к выводу о наличии достаточного количества оснований для осуждения, а также о наличии явного общественного интереса в предъявлении обвинений Александру Петрову и Руслану Боширову, которые являются российскими гражданами», — говорится в документе.

Формулировка о наличии оснований для осуждения означает, что, по мнению прокуратуры, по итогам суда следует с большой вероятностью ожидать вынесения обвинительного приговора подозреваемым в совершении преступления.

Скотленд-Ярд также распространил фотографии подозреваемых. При этом представители британской полиции подчеркивают, что данные имена, скорее всего, являются псевдонимами. Как заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «имена подозреваемых России ничего не говорят».

В прокурорской службе не планируют обращаться к Москве с запросом об экстрадиции подозреваемых. «Мы не будем обращаться к России с запросом на экстрадицию этих мужчин, так как российская конституция не позволяет выдачу их собственных граждан. Россия ясно дала это понять в ответ на запросы, направлявшиеся по другим делам. Если данная позиция изменится, запрос об экстрадиции будет направлен, — говорится в коммюнике. — Тем не менее мы получили европейский ордер на арест, что означает, что если эти люди совершат поездку в страну, где этот ордер имеет силу, они будут арестованы и им будет грозить экстрадиция по предъявленным обвинениям, не имеющим срока давности».

Дело об отравлении Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.