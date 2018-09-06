Исчерпала резервы экономика России

В ежемесячном августовском докладе «Картина экономики» аналитики ведомства Максима Орешкина обнаружили исчерпание внутренних источников экономического роста. Хотя в Минэкономики утверждают, что с начала года и по сегодняшний день ситуация в экономике развивается в соответствии с ожиданиями ведомства, оно было вынуждено ухудшить свои июльские макроэкономические прогнозы на 2018–2019 годы из-за «событий на мировых товарных и финансовых рынках». Позитивные прогнозы с 2020 по 2024 год, вытекающие из поручений Владимира Путина, не изменились — в силу неизменности фундаментальных условий функционирования российской экономики, поясняют в министерстве.

Описание текущей макроэкономической картины, представленное в аналитическом докладе Минэкономики, сводится к тому, что во втором квартале 2018 года на фоне стабилизации динамики внутреннего спроса, замедления роста инвестиций и обрабатывающих производств на первое место в качестве источников роста экономики стали выходить добывающие отрасли и чистый экспорт (разница вывоза и ввоза в РФ товаров и услуг). В апреле—июле последний, по оценке министерства, впервые с четвертого 2016 года внес положительный вклад в годовой прирост ВВП — из-за резкого замедления темпов роста импорта, который сжимается в силу влияния девальвации на инвестиционный и потребительский спрос на иностранные товары. «В течение текущего года происходит изменение структуры экономического роста, перебалансировка источников экономического роста от внутренних к внешним»,— отмечают экономисты ведомства, которые в начале 2018 года утверждали, что основной движущей силой роста ВВП, как минимум в 2018 году, будет частный спрос.

В министерстве сообщают, что помесячные темпы роста оборота розничной торговли (с устранением сезонности) снизились до 0,18% месяц к месяцу в среднем за январь—июль 2018 года (с 0,3% месяц к месяцу в среднем за 2017 год), спрос на автомобили, который бурно рос в 2017 году, стабилизировался, авиаперевозки с учетом сезонности показывают околонулевую динамику, а потребительские настроения ухудшились. Впрочем, «оценки текущей ситуации остались стабильными»,— указывают авторы доклада, отмечая, что «в дальнейшем поддержку показателям потребительской уверенности продолжат оказывать позитивные тенденции в динамике фундаментальных факторов потребительского спроса, в том числе активный рост заработных плат в текущем году». Последнего они ожидают в силу недостатка квалифицированных рабочих в экономике и увеличения спроса на труд. Однако, по данным ЦМАКП, спрос на рабочую силу в июле также перестал расти (см. “Ъ” от 7 июля). Если эта тенденция продолжится, то замедление темпов роста реальных зарплат из-за усиления инфляции и частного кредитования из-за роста ставок по кредитам и депозитам в силу вероятного повышения ключевой ставки ЦБ и текущего уровня закредитованности домохозяйств может еще сильнее охладить потребление граждан.

Вместе с этим Минэкономики сообщило об очередной корректировке обновленных в июле краткосрочных макроэкономических прогнозов. Причина — измененные Росстатом данные о динамике промпроизводства в январе—июне, а также последние «события на мировых товарных и финансовых рынках», в частности кризис в Турции. Это заставило ведомство снизить прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы на 0,1 п. п.— до 1,8 % и 1,3% соответственно (за январь—июль 2018 года ВВП вырос на 1,7%, оценили там). Инфляция на конец 2018 года составит 3,4% против прежних 3,1% из-за слабого курса и «удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире», а отток иностранного капитала — $41 млрд, а не $18 млрд — из-за большего профицита платежного баланса, который не станет задерживаться в стране.

По данным Росстата, инфляция уже в августе ускорилась до 3,1%, а дальнейшая динамика курса рубля малопредсказуема, и в случае его девальвации на 10% влияние на цены окажется еще более значительным. Однако в ведомстве убеждены, что к началу 2019 года действие этих факторов исчерпается и инфляция окажется на уровне 4,3%, 1,3 п. п. из которых — вклад повышения НДС. Вместе с этим прогноз роста промпроизводства в 2018 году повышен до 3% с 2,5%, а на 2019 год — до 2,4% с 2,1%; прогноз роста оборота розницы на 2018 год не изменился (2,9%), а на 2019 год понижен до 1,7% с 2%; прогноз роста инвестиций понижен до 2,9% с 3,5% в текущем году и оставлен без изменений в 2019 году (3,1%). Но в Минэкономики признают, что «ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг формируют риски для экономического роста».

В то же время в ведомстве заверяют, что ускорение инфляции и замедление экономики будут временными. Поэтому прогноз на 2020–2024 годы, описывающий период выполнения предвыборных поручений президента Владимира Путина, в силу «неизменности фундаментальных условий функционирования российской экономики» остался прежним. Исходя из логики авторов доклада, эту неизменность будет сопровождать реализация правительственного «пакета структурных изменений» и «выход экономической динамики на более высокую траекторию» с 2020 года и до следующих президентских выборов в 2024 году.

Источник: Ъ