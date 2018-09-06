Второй тур нужен на выборах губернатора

В рубрику «Сообщи свои новости» написал КСД:

В преддверии грядущих выборов губернатора, некоторые несознательные «товарищи» настойчиво предлагают оппозиционно настроенным избирателям сыграть в игру под названием «БОЙКОТ». Трудно понять, простосердечное ли это заблуждение или не бескорыстная «мотивированная» позиция. Но для участников «антипенсионного» протеста и просто граждан не поддерживающих «пенсионный манёвр» власти, есть как минимум несколько причин отказаться от этой, заведомо проигрышной, затеи.

Во-первых: на осенних выборах (в отличие от весенних) власть не борется за максимальное увеличение явки. Повышенная явка на выборах Президента была необходима для «легитимизации» Путина в глазах западных «партнёров». Легитимизация избранного губернатора в глазах местного население – это последнее, что волнует действующую власть. В 2014-м году предшественник нынешнего Врио был «комфортно» избран губернатором c результатом 65% при явке 30%. Поэтому власть явку всячески «сушит» т.к. заинтересована в отсечении от выборов «рассерженного» электората, который, явившись на выборы, может увеличить итоговую явку и таким образом снизит набранные проценты «главного» кандидата. Второго тура они ОЧЕНЬ не хотят. Следовательно, игра в «БОЙКОТ» – это игра на действующую власть.

Во-вторых: участие в ПРОТЕСТНОМ голосовании это на сегодняшний день для нас единственная возможность послать сигнал Кремлю, что Новосибирск недоволен проводимой политикой отказа государства от социальных гарантий по отношению к населению. Случись на новосибирских выборах ВТОРОЙ ТУР — он даст даже больший эффект чем 10-ти тысячный митинг в центре города.

В-третьих: если, не смотря на все противодействия местной власти, дело дойдёт до второго тура, это будет прекрасная возможность выдвинуть «главному кандидату» ряд требований от лица избирателей. Вполне уместных, выполнимых, и укладывающихся в рамки его компетенций, которые он будет должен выполнить ДО второго тура. Например – пересмотреть решение о выдвижении бывшего губернатора Городецкого на пост сенатора от Новосибирской области.

Разумеется, для того что бы это стало возможным, явка на выборах 9 сентября должна быть выше чем четыре года назад. И если со сторонниками оппозиционных кандидатов вопросов нет (они готовы прийти и поддержать своих выдвиженцев), то у людей, которые не видят достойного выбора среди предложенного АП «ассортимента» справедливо возникает вопрос: «А за кого там вообще можно проголосовать?!».

Призывы портить бюллетени — могут расцениваться как нарушение закона. — редакция.

Противникам пенсионной реформы нужно использовать день голосования 9 сентября по полной программе, не допуская прихода на избирательные участки только зависимых от власти бюджетников и оболваненных телепропагандой домохозяек. Эти элементарные действия – максимальная явка и протестное голосование — должны стать отрезвляющей пощёчиной впавшим в невменяемость горе-«реформаторам».