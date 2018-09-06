Второй тур нужен на выборах губернатора

В преддверии грядущих выборов губернатора, некоторые несознательные «товарищи» настойчиво предлагают оппозиционно настроенным избирателям сыграть в игру под названием «БОЙКОТ». Трудно понять, простосердечное ли это заблуждение или не бескорыстная «мотивированная» позиция. Но для участников «антипенсионного» протеста и просто граждан не поддерживающих «пенсионный манёвр» власти, есть как минимум несколько причин отказаться от этой, заведомо проигрышной, затеи.
Во-первых: на осенних выборах (в отличие от весенних) власть не борется за максимальное увеличение явки. Повышенная явка на выборах Президента была необходима для «легитимизации» Путина в глазах западных «партнёров». Легитимизация избранного губернатора в глазах местного население – это последнее, что волнует действующую власть. В 2014-м году предшественник нынешнего Врио был «комфортно» избран губернатором c результатом 65% при явке 30%. Поэтому власть явку всячески «сушит» т.к. заинтересована в отсечении от выборов «рассерженного» электората, который, явившись на выборы, может увеличить итоговую явку и таким образом снизит набранные проценты «главного» кандидата. Второго тура они ОЧЕНЬ не хотят. Следовательно, игра в «БОЙКОТ» – это игра на действующую власть.
Во-вторых: участие в ПРОТЕСТНОМ голосовании это на сегодняшний день для нас единственная возможность послать сигнал Кремлю, что Новосибирск недоволен проводимой политикой отказа государства от социальных гарантий по отношению к населению. Случись на новосибирских выборах ВТОРОЙ ТУР — он даст даже больший эффект чем 10-ти тысячный митинг в центре города.
В-третьих: если, не смотря на все противодействия местной власти, дело дойдёт до второго тура, это будет прекрасная возможность выдвинуть «главному кандидату» ряд требований от лица избирателей. Вполне уместных, выполнимых, и укладывающихся в рамки его компетенций, которые он будет должен выполнить ДО второго тура. Например – пересмотреть решение о выдвижении бывшего губернатора Городецкого на пост сенатора от Новосибирской области.
Разумеется, для того что бы это стало возможным, явка на выборах 9 сентября должна быть выше чем четыре года назад. И если со сторонниками оппозиционных кандидатов вопросов нет (они готовы прийти и поддержать своих выдвиженцев), то у людей, которые не видят достойного выбора среди предложенного АП «ассортимента» справедливо возникает вопрос: «А за кого там вообще можно проголосовать?!».
Призывы портить бюллетени — могут расцениваться как нарушение закона. — редакция.
Противникам пенсионной реформы нужно использовать день голосования 9 сентября по полной программе, не допуская прихода на избирательные участки только зависимых от власти бюджетников и оболваненных телепропагандой домохозяек. Эти элементарные действия – максимальная явка и протестное голосование — должны стать отрезвляющей пощёчиной впавшим в невменяемость горе-«реформаторам».
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какой бойкот? какая почта бюллетеней?
реально нормальный кандидат один — Травников.
Да, конечно не нравится что его Путин поставил, но чет комментаторы только строчат и брызгают слюной, а сами никуда не выбираются.
Сидите уж по углам и строчите дальше, раз больше ни на что тямы не хватает
5 12
А чем он «нормальный»??? Что он сделал уже?
9 5
Многие уже писали: проект Академ 2,0 продвигает весьма хорошо.
А это огромной поток денег в развитие всей области: инфраструктура, рабочие места, привлекательность для инвестиций и так далее.
А вот другие здесь работают и живут уже десятилетиями — чет результата их работы не видно, да и сами помалкивают только обещая лозунги, которые на тосты больше похожи кстати.
3 4
Ну да. Машину же тебе не подарил..
2 1
Вот я считаю что его Путин поставил, и Медведева и Голикову и Кудрина и Чубайса итд тоже Путин поставил
9 5
Ну и что?
Так то он Президент и это его полномочия.
Или бесишься потому что с тобой не согласовывали эти кадры?
Так а ты кто такой вообще? Мэром зовешься, а города нет. Раньше в психушках таких размещали вместе с наполеонами
4 6
Просто, надо вспомнить выборы губернатора Бердска 2011 — это были не выборы ЗА Потапова, это были выборы ПРОТИВ власти, и пусть мальчик Потапов не выдержал «медных труб», НО власть то офигела от такого протеста…! По щам тогда едросы славно отхватили…! Можем когда хотим.
6 5
что вы можете то? выбрать удалено на пост мэра и потом жаловаться что все разваливается и нет в управлении компетентных кадров?
Это да, можете…..
2 7
что вы можете то? Это вы о горожанах…??? Нуу.., батенька, лучше рекламы Травникову я не видел..
2 2
Хм….
Всем было показано что население настолько безответственное что способно выбрать абсолютно некомпетентного человека себе в управленцы.
Который как только дорвался до власти притащил корешей из всей округи и вместе с ними проворовался.
В результате отменили выборы и стали назначать кого хотят без согласования с населением.
Теперь вопрос: так кто в итоге то «отхватил» и выставил себя в очень дурном свете то?
3 3
О корешах во власти уж лучше помолчали бы…
3 2
Ой,ну можно подумать,что кроме ИО кто-то еще может помочь нашей области.Кто такие кандидаты,я даже и не слышала о них раньше.Если бы они славились какими то делами,то мы бы знали о них
4 4
этого «ио» вы знаете просто потому что о нём сейчас во всех СМИ и по местному ТВ сюжеты один за одним. А уж как его пиарят в соцсетях…. ууух. А глянешь- аккаунты созданы 29-30 июля.))
Совпадение? Думаете?
ps. если б не реклама, вы бы об этом «ио» ничего не знали. Просто у него изначально гигантское преимущество перед любым кандидатом- административный ресурс и пропаганда в СМИ(пусть даже протокольная), поскольку медийное лицо благодаря назначению.
9 3
дайте ка подумать….
— кандидат «без административного ресурса», которому никто в Москве помогать не хочет
— и кандидат со всевозможной поддержкой, вхожий в кабинеты и который соответственно способен выбивать деньги на развитие региона в которым я живу.
для меня выбор очевиден! пожалуй как и для любого кто хочет развития того места где живет.
для вас, я так вижу, выбор тоже очевиден…последствия то понимаете надеюсь?
2 6
уже говорил, но повторюсь. Аполитичен по-большей части, поэтому все ваши «очевидности» не имеют под собой реальной основы. Не более чем, как «если бы да кабы».
6 2
а я то думал что аполитичные не только не участвуют в любых голосованиях и выборах, но также не принимают никакого участия и в обсуждении политики и политиков.
сами себя обманываете в очередной раз походу
1 3
вы путаете политизированность с возможностью иметь личное мнение.
6 2
«— кандидат «без административного ресурса», которому никто в Москве помогать не хочет.» Прям инсайдерская информация ., «— и кандидат со всевозможной поддержкой, вхожий в кабинеты» Палишься, родной…
1 2
Голосуйте!Путин тоже много чего обещал в том числе и пенсионный возраст не поднимать!Так что будут Вам деньги на развитие региона -держите карман шире!
4 2
А СССР обещало построить социализам и хорошую жизнь всем — чет не увидел, а вот страну развалили.
Пожалуй воспользуюсь советом и больше никогда за коммунистов голосовать не буду: обещания не держат, сделать ничего не могу, Потапов так вообще проворовался….
1 4
На псевдо «выборы» пойду, погашу бюллетень.
1 1