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Верните ролики! Забыли на остановке «Химзаводской»

Я, конечно, не верю в чудо ( но очень бы хотелось)!

6.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:
89137603355
SOS!🚨 Ребенок на остановке » Химзаводская», сегодня, 05.09.18, около 18.00-18.30, идя с тренировки, забыла ролики, вернувшись за ними, естественно, их там не было. Я, конечно, не верю в чудо ( но очень бы хотелось) — вдруг кто нашел и взял 🙈. Верните, пожалуйста🙏*


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