Навального оставили под арестом за незаконную январскую акцию протеста

Алексей Навальный в Новосибирске на митинге 19 марта против роста тарифов
Мосгорсуд признал законным назначение 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному, признанному виновным Тверским судом в повторной организации несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре столицы, передает ТАСС в среду.
«Апелляционную жалобу защитника Навального отклонить», — сказала судья. Таким образом, Навальный проведет под арестом еще три недели.
В ходе заседания адвокаты Навального заявили несколько ходатайств, в том числе о вызове и допросе сотрудников полиции, осуществлявших задержание блогера и составивших по данному факту протокол. Также адвокаты просили о прекращении дела об административном правонарушении в отношении их подзащитного. Все заявленные ходатайства были отклонены судом.
После несогласованной январской акции на Навального был составлен протокол об административном правонарушении. В феврале Тверской суд дважды отказался рассматривать это дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов. 25 августа сотрудники полиции задержали Навального возле его дома, увезли в отделение, где он и находился до суда.
27 августа Тверской суд признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») КоАП РФ и назначил наказание в виде 30 суток административного ареста. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест до 30 суток.
В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что срок административного наказания Навального исчисляется с 17:10 мск 27 августа. Суд зачел в срок наказания задержание блогера.
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госпадя, этот все еще на свободе и в россии???
уж думала свалит после выборов когда поймет что ему вообще здесь ничего не светит
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