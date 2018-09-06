КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 2к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 2к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 3-ю Островского 53/1 89137414030 Дмитрий
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Исчерпала резервы экономика России

На какую пенсию могут рассчитывать 3470 предпринимателей Бердска

Землетрясение‍ вторично потрясло южный Урал

Инфляция максимально ускорила темпы за год

Молодые патологоанатом и онколог пришли работать в ЦГБ Бердска

Минобороны: вера в Бога нужна современным солдатам

Эмигрирует из России‍ певица Юлия Самойлова

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Сгорел ресторан на веранде гостиницы «Золотая долина» в новосибирском Академгородке

Прокуратура уличила в нарушении закона о выборах районную власть в Новосибирске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


«Кросс нации» пробегут дедушки и малыши на лыжной базе «Метелица» в Бердске

Предусмотрены дистанции для спортсменов разного уровня подготовки, в том числе для инвалидов и VIP-персон.(ПРОГРАММА)

6.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Кросс нации пробегут дедушки и малыши на лыжной базе Метелица в Бердске

В Бердске в Кроссе нации ежегодно участвуют тысячи человек разного возраста

15 сентября в Бердске на лыжной базе «Метелица» по адресу:  ул. Ленина, 2Г каждый сможет присоединиться к славной спортивной традиции России и проверить свои силы на нескольких дистанциях «Кросса нации-2018».

Регистрация участников начнется в 10.00, торжественное открытие запланировано на 11.45. Начало соревнований в 12.00. Призеры и победители забегов в своих возрастных категориях получат дипломы и медали, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

В России «Кросс нации» проходит с 2004 года. Главные цели соревнований – это привлечение населения города к регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом, а также популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди населения.

К участию в соревнованиях допускаются жители и гости города, воспитанники дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, предприятий и организаций Бердска.

В пробегах традиционно участвуют школьники, студенты, представители бюджетной сферы, любители активного образа жизни и спортсмены. На старт в рамках VIP забега выходят руководители предприятий, представители администрации города.

Бердск один из первых городов, в котором к участию ежегодно приглашают спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и самых юных участников до 9 лет.

Программа соревнований:

10.00 – 11.30 – Регистрация участников в фойе кафе ФОК «Метелица»
11.45 – Торжественное открытие соревнований
12.00 – Начало соревнований

— Дистанция 500 м – девочки и мальчики 2012 года рождения и младше, а также их родители, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Это не соревновательный забег. Дети получат сладкие призы!
— Дистанция 1000 м – девочки и мальчики 2009-2011 года рождения
— Дистанция 2000 м – девушки и юноши 2004-2008 года рождения
— Дистанция 2000 м – VIP забег
— Дистанция 2000 м – девушки и юноши 1999-2003 года рождения
— Дистанция 2000 м – женщины 1998 года рождения и старше
— Дистанция 4000 м – мужчины 1998 года рождения и старше
— Дистанция 2000 м – женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше
— Дистанция 2000 м (1000 м) – участники с ограниченными возможностями здоровья


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Исчерпала резервы экономика России На какую пенсию могут рассчитывать 3470 предпринимателей Бердска Землетрясение‍ вторично потрясло южный Урал

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика