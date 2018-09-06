«Кросс нации» пробегут дедушки и малыши на лыжной базе «Метелица» в Бердске

15 сентября в Бердске на лыжной базе «Метелица» по адресу: ул. Ленина, 2Г каждый сможет присоединиться к славной спортивной традиции России и проверить свои силы на нескольких дистанциях «Кросса нации-2018».

Регистрация участников начнется в 10.00, торжественное открытие запланировано на 11.45. Начало соревнований в 12.00. Призеры и победители забегов в своих возрастных категориях получат дипломы и медали, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

В России «Кросс нации» проходит с 2004 года. Главные цели соревнований – это привлечение населения города к регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом, а также популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди населения.

К участию в соревнованиях допускаются жители и гости города, воспитанники дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, предприятий и организаций Бердска.

В пробегах традиционно участвуют школьники, студенты, представители бюджетной сферы, любители активного образа жизни и спортсмены. На старт в рамках VIP забега выходят руководители предприятий, представители администрации города.

Бердск один из первых городов, в котором к участию ежегодно приглашают спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и самых юных участников до 9 лет.

Программа соревнований:

10.00 – 11.30 – Регистрация участников в фойе кафе ФОК «Метелица»

11.45 – Торжественное открытие соревнований

12.00 – Начало соревнований

— Дистанция 500 м – девочки и мальчики 2012 года рождения и младше, а также их родители, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Это не соревновательный забег. Дети получат сладкие призы!

— Дистанция 1000 м – девочки и мальчики 2009-2011 года рождения

— Дистанция 2000 м – девушки и юноши 2004-2008 года рождения

— Дистанция 2000 м – VIP забег

— Дистанция 2000 м – девушки и юноши 1999-2003 года рождения

— Дистанция 2000 м – женщины 1998 года рождения и старше

— Дистанция 4000 м – мужчины 1998 года рождения и старше

— Дистанция 2000 м – женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше

— Дистанция 2000 м (1000 м) – участники с ограниченными возможностями здоровья