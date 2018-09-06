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Прокуратура уличила в нарушении закона о выборах районную власть в Новосибирске

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Прокуратура уличила в нарушении закона о выборах районную власть в Новосибирске

Принцип добровольности участия в выборах проигнорировали чиновники, попросив предпринимателей отчитаться о проголосовавших за губернатора сотрудниках.

6.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Прокуратура уличила в нарушении закона о выборах районную власть в Новосибирске

Выборы главы Новосибирской области пройдут 9 сентября

5 сентября  прокурор внес главе администрации Первомайского района Новосибирска представление об устранении нарушений законодательства о выборах. Как сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, представление находится на рассмотрении.

Поводом для прокурорской проверки послужила поступившая от облизбиркома информация и размещенные в СМИ сведения о направлении заместителем главы района письма местному предпринимателю об оказании содействия в явке избирателей на предстоящих губернаторских выборах.

— Оценка законности содержащихся в письме положений выявила нарушения п. 3 ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 2 ст. 1 Закона Новосибирской области «О выборах губернатора Новосибирской области» о свободе и добровольности участия граждан в выборах. Исполнение изложенных в представлении требований взято в прокуратуре на контроль, — рассказал Лямкин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», районные власти потребовали отчет о проголосовавших на выборах сотрудниках у новосибирского бизнеса, разослав письма с просьбой оказать содействие «по повышению явки избирателей 9 сентября».

«В связи с проведением 9 сентября досрочных выборов губернатора Новосибирской области, с целью выполнения важной государственной задачи на территории Центрального района Новосибирска, просим вас оказать содействие по повышению явки избирателей 9 сентября. Просим определить ответственных специалистов, которые в день выборов соберут оперативную информацию о проголосовавших работниках вашего предприятия»,— говорится в документе, опубликованном предпринимателем Юлией Дроковой на своей странице в Facebook.

 

справка

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября. За кресло главы региона поборются четыре кандидата: врио губернатора Андрей Травников от «Единой России», депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев, директор по развитию в Центре правовой помощи Георгий Михайлов от партии «Народный альянс» и вице-спикер заксобрания региона Анатолий Кубанов от «Справедливой России».

 


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