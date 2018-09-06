На какую пенсию могут рассчитывать 3470 предпринимателей Бердска

За последний год численность предпринимателей в Новосибирской области увеличилась на 4,5 тысячи. Будущая пенсия этой категории зависит от уплаты страховых взносов в виде фиксированного платежа, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» замначальника отдела персонифицированного учета бердского управления ПФ Татьяна Кондрюкова.

-На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано более 81 тысячи, в городе Бердске — 3470 индивидуальных предпринимателей. Регион, по-видимому, является достаточно привлекательным для предпринимательства, так как за последний год численность ИП в Новосибирской области увеличилась на 4 с половиной тысячи «единиц» (на 1 августа прошлого года численность ИП региона составляла 76,8 тысяч), — рассказала Татьяна Леонидовна.

Данная категория плательщиков так же, как и наемные работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия работникам по найму. При расчете страховой пенсии учитываются длительность трудового стажа, а также суммы страховых взносов, которые уплачивает самозанятое население в виде фиксированного платежа (количество заработанных пенсионных коэффициентов). К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии).

Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивают представители самозанятого населения, позволяет сформировать в год чуть более 1 коэффициента (в то время, как наемный работник, имеющий, например среднюю заработную плату по региону «зарабатывает» в год порядка 4 пенсионных крэффициентов).

При этом для получения права на назначение страховой пенсии индивидуальный предприниматель должен за трудовую жизнь заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода)». Напомним, что это правило (по требованиям к стажу и коэффициентам) в полной мере вступит в действие в 2025 году. В 2018 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионных балла.

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать дополнительный платеж. В данном случае необходимо известить о своем решение территориальный орган ПФР и подать соответствующее заявление.

Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена социальная пенсия, но она назначается на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста.