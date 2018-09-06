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Запретят в свободной продаже антисептик на спирту в России

«Боярышник» остается актуальным. Ужесточение ответственности за оборот медицинского спирта готовит Росалкогольрегулирование.

6.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Запретят в свободной продаже антисептик на спирту в России

Отравления суррогатным алкоголем не редкость

Росалкогольрегулирование (РАР) намерено усилить борьбу с нелегальным оборотом этилового спирта в виде фармсубстанции, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Алешин.

В рамках мер по ужесточению ответственности за незаконный оборот медицинского спирта, в частности, планируется изымать перевозящий его транспорт и емкости для перевозки. Также власти РФ хотят запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков, сообщил глава РАР.

«Уже предприняты первые необходимые шаги в части модификации отраслевого закона для усиления контроля над производством и оборотом фармсубстанции. В ближайшее время будут внесены дополнительные изменения в регулирование этого сегмента рынка», — сказал он.

«Это усиление ответственности за незаконный оборот медспирта, пресечение его поставок на нелегальный рынок, включая меры по изъятию транспортных средств и емкостного оборудования, отмена оборота антисептических медицинских растворов и другие», — перечислил Алешин.

Глава ведомства признал, что на рынке по-прежнему остаются проблемы с нелегальным оборотом алкогольных суррогатов — дешевых спиртосодержащих бытовых средств и медицинских настоек типа «Боярышник».
«Сейчас в качестве доступного заменителя алкоголя используется два вида продукции — это жидкости медицинского, настойки типа «Боярышник», и бытового назначения, например, лосьоны и ароматизаторы. Перечисленные спиртосодержащие жидкости приобретаются в основном для употребления внутрь. Главное конкурентное преимущество суррогатов – низкая цена. А главная опасность – реальный риск для жизни и здоровья потребителя», — подчеркнул Алешин.

Он напомнил, что в настоящее время действует запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Эта мера хорошо работает в обычных продовольственных магазинах, однако в аптечной сети настойки боярышника, пиона и перца продаются по-прежнему, констатировал глава РАР.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Adeli

    И как часто бывает, под действие недоработанных законов подпадает вполне себе нужные и безобидные вещи: уверена, что гель-антисептик на АЗС тоже пропадёт, а за ним и спиртосодержащей дезинфицирующие салфетки в самолётах…

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