Подготовивший Путина к новому сроку центр Кудрина сократят

Экспертный центр, подготовивший экономическую стратегию развития страны к новому сроку Владимира Путина, станет аналитическим центром при Минэкономразвития. По данным СМИ, в ЦСР идут сокращения.

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина с 2019 года перейдет под контроль Минэкономразвития, сейчас он «сворачивает деятельность», пишет издание News.ru со ссылкой на два близких к центру источника. Профессор Высшей школы экономики и член совета ЦСР Олег Вьюгин подтвердил эту информацию. Также об этом пишет The Bell со ссылкой на собеседника в правительстве и бывшего сотрудника центра Кудрина.

По словам Вьюгина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин войдет в состав совета ЦСР, который сейчас возглавляет Кудрин. Источники News.ru рассказали, что в ЦСР после сокращений останется «лишь один департамент и несколько направлений работы».

Один из источников The Bell отмечает, что решение о переходе под контроль министерства было принято «довольно давно».

В ЦСР сообщили News.ru, что организация сменит «формат работы» и будет заниматься проектами «стратегического характера для органов государственной власти», а также для компаний и региональных властей.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

В мае РБК писал о том, что в ЦСР планируются сокращения, а сам центр займется исследованиями для госкомпаний. Один из источников, близких к центру Кудрина, отмечал, что решение о судьбе центра будет приниматься в сентябре и что рассматриваются разные варианты вплоть до консервации ЦСР.

Источник РБК также отмечал, что организация может переехать из здания на Воздвиженке в Газетный переулок.

Центр был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который тогда возглавлял правительство. Сначала его работой руководили Герман Греф (министр экономического развития в 2000–2007 годах, сейчас — глава Сбербанка), Дмитрий Козак (бывший полпред президента в Южном федеральном округе и экс-министр регионального развития, сейчас — вице-премьер) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации, сейчас является зампредом совета ЦСР).

ЦСР участвовал в подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2010 года, которая легла в основу экономической политики Владимира Путина. Центр также подготовил экономическую программу к четвертому сроку Путина, многие предложения ЦСР были закреплены в новых майских указах президента.

Кудрин в мае возглавил Счетную палату.

Источник: РБК