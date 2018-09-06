Минимальную цену и маркировку введут на пиво в России

Приставы выбросили на улицу должницу по кредитам с детьми и пожитками в Иваново
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алкоголь, наряду с никотином и прочими наркотиками, надо запретить.
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ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ — наркотическое вещество, вызывает характерное алкогольное возбуждение; в больших дозах угнетает функции центральной нервной системы.
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