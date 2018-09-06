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Минимальную цену и маркировку введут на пиво в России

РАР обещает, что в связи с этим перебоев с производством и поставками пива не ожидается.

6.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Минимальную цену и маркировку введут на пиво в России

По объему производства в денежном выражение пивовары отстают от производителей крепкого алкоголя

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил в интервью РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — сказал Алешин.

Глава ведомства также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил собеседник агентства.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    алкоголь, наряду с никотином и прочими наркотиками, надо запретить.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ — наркотическое вещество, вызывает характерное алкогольное возбуждение; в больших дозах угнетает функции центральной нервной системы.

      Thumb up 1 Thumb down 0

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