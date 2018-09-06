Минимальную цену и маркировку введут на пиво в России

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил в интервью РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — сказал Алешин.

Глава ведомства также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил собеседник агентства.

Источник: РИА Новости