Бердск — не сельсовет: мэру нужен первый зам

Первым замом мэра вполне может стать вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров
Возник спор по поводу назначения первого заместителя мэра Бердска 5 сентября на депутатском комитете по промышленности в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сессии горсовета 19 июня депутаты отказались исключать из структуры исполнительной власти должность первого вице-мэра. Эта поправка в Устав города не набрала нужного числа голосов.
Существующая модель управления в Бердске не соответствовала нормативам постановления правительства Новосибирской области. В действующую структуру горадминистрации входили первый замглавы, четыре заместителя и управделами. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру мэрии и установить следующие должности: замглавы по вопросам экономического развития, заместитель по строительству и городскому хозяйству, зам по социальной политике и управделами.
На публичных слушаниях 24 мая рассмотрели предложения по проекту решения и из устава исключили строчку «первый заместитель главы администрации». 5 июня подготовили проект. Но он не прошел голосование на сессии.
Данный вопрос депутаты должны были рассмотреть на сессии 31 июля, но накануне его экстренно сняли с повестки дня по рекомендации профильного депутатского комитета — по законности, так как посчитали, что этот вопрос требует доработки.
Председатель комитета по промышленности Владимир Голубев отметил, что есть проект решения, и в нем только три зама, без первого. Структура администрации утверждена.
Депутат Елена Белова с ним не согласилась. По ее мнению, Бердск — это 100-тысячный город, а не колхоз, и первый заместитель мэра нужен.
Мэрия не сельсовет, чтобы оставаться без первого мэра, была категорична Белова.
Члены комитета единодушно решили, что данный вопрос нужно вынести на голосование на очередной сессии.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не выйдет
2 0
Плодят замов и помов, а как дойдёт до дела — проблему решать, так крайнего не найдешь! За это не отвечаю, то — тоже не моё!
3 0
«Депутаты комитета по промышленности высказали свое мнение по необходимости ввести в структуру власти первого вице-мэра и решили вынести вопрос на очередную сессию.»
Вот где людям от скуки заняться не чем. Лучше бы на сэкономленные деньги наняли, так необходимых работяг, в парк Горького, где три пенсионерки зашиваются и ни чего физически не успевают!
0 0
Они бы лучше работали, чем управляли городом в ручную.
1 0