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Бердск — не сельсовет: мэру нужен первый зам

Депутаты комитета по промышленности высказали свое мнение по необходимости ввести в структуру власти первого вице-мэра и решили вынести вопрос на очередную сессию.

5.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Бердск — не сельсовет: мэру нужен первый зам

Первым замом мэра вполне может стать вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров

Возник спор по поводу назначения первого заместителя мэра Бердска 5 сентября на депутатском комитете по промышленности в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сессии горсовета 19 июня депутаты отказались исключать из структуры исполнительной власти должность первого вице-мэра. Эта поправка в Устав города не набрала нужного числа голосов.

Существующая модель управления в Бердске не соответствовала нормативам постановления правительства Новосибирской области. В действующую структуру горадминистрации входили первый замглавы, четыре заместителя и управделами. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру мэрии и установить следующие должности: замглавы по вопросам экономического развития, заместитель по строительству и городскому хозяйству, зам по социальной политике и управделами.

На публичных слушаниях 24 мая рассмотрели предложения по проекту решения и из устава исключили строчку «первый заместитель главы администрации». 5 июня подготовили проект. Но он не прошел голосование на сессии.

Данный вопрос депутаты должны были рассмотреть на сессии 31 июля, но накануне его экстренно сняли с повестки дня по рекомендации профильного депутатского комитета — по законности, так как посчитали, что этот вопрос требует доработки.

Председатель комитета по промышленности Владимир Голубев отметил, что есть проект решения, и в нем только три зама, без первого. Структура администрации утверждена.

Депутат Елена Белова с ним не согласилась. По ее мнению, Бердск — это 100-тысячный город, а не колхоз, и первый заместитель мэра нужен.

Мэрия не сельсовет, чтобы оставаться без первого мэра, была категорична Белова.

Члены комитета единодушно решили, что данный вопрос нужно вынести на голосование на очередной сессии.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Не выйдет

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  2. Гость

    Плодят замов и помов, а как дойдёт до дела — проблему решать, так крайнего не найдешь! За это не отвечаю, то — тоже не моё! =-O

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  3. Аноним

    «Депутаты комитета по промышленности высказали свое мнение по необходимости ввести в структуру власти первого вице-мэра и решили вынести вопрос на очередную сессию.»

    Вот где людям от скуки заняться не чем. Лучше бы на сэкономленные деньги наняли, так необходимых работяг, в парк Горького, где три пенсионерки зашиваются и ни чего физически не успевают!

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  4. Гость

    Они бы лучше работали, чем управляли городом в ручную.

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