За феминистские высказывания о мужчинах ВКонтакте СК возбудил уголовное дело против омичик

Региональный Следственный комитет завершил проверку, проводившуюся на протяжении последних полутора лет в отношении жительницы Омска Любови Калугиной. 12 постов, опубликованных ею на собственной странице в соцсети, заподозрили в экстремизме. Итогом проверки стало уголовное дело.

«В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, в настоящее время проводится расследование», — рассказала ИА «Город55» старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

Ранее ИА «Город55» сообщало, что 31-летняя омичка является феминисткой. В 2013-2016 годах она публиковала изображения и тексты, высмеивающие взаимоотношения полов. На посты пожаловался житель Биробиджана, оставшийся неизвестным. Тема вышла на федеральный уровень.

По словам Калугиной, в действиях СКР она «в определенной степени видит дискриминацию». «И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. < …> Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», — заявила Калугина в интервью ИА «Город55».

Что касается ее ненависти к мужчинам, то омичка уверена, что из-за неоплачиваемого домашнего труда женщины не могут делать полноценную карьеру и выживаются из экономики. «Любой мужчина, даже самый добренький, имеет какие-то плюшки от этой системы, поэтому повинен в угнетении женщин и в их тяжелом положении, даже если сам называет себя феминистом», — пояснила Калугина.

Источник: ИА «Город55»