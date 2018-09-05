Сократить 50-миллионые расходы на СМИ просят депутатов общественники Новосибирска

Активисты, блогеры и журналисты предложили депутатам горсовета сократить расходы на оказание услуг по освещению деятельности Совета в средствах массовой информации, а вместо этого увеличить расходы бюджета на «депутатский миллион» или на выполнение наказов депутатов.

По подсчётам обратившихся, в среднем каждый депутат тратит около миллиона бюджетных средств на «взаимодействие со СМИ». Это примерно та же сумма, которая тратится бюджетом на работу депутата на округе («депутатский миллион»).

По мнению новосибирцев, такая щедрость не обоснована. К тому же сейчас, в век социальных сетей и доступности интернета, рассказывать о своей работе можно намного доступнее и удобнее для избирателей. У многих действующих депутатов уже есть свои блоги, которые не требуют больших финансовых затрат.

— Устаревшие методы распространения информации – спевыпуски газет часто превращаются в бесполезную макулатуру, засоряют почтовые ящики, а иногда просто являются каналом самолюбования депутата. При этом, невольно создаётся своеобразная «цензура». Ведь финансово зависимые СМИ не всегда готовы рассказывать о критике своих работодателей (даже заслуженной). Социальные сети – это удобная платформа по взаимодействию с населением, которая не требует больших финансовых затрат, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» лидер новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина.

Сэкономленные средства активисты предлагают направить на увеличение «депутатского миллиона» или на увеличение финансирования депутатских наказов — ведь дела важнее слов.

Обращение

В целях увеличения эффективности бюджетных затрат и повышения прозрачности депутатской деятельности, признавая значимость интернета, как современного средства коммуникации, мы, редакторы и журналисты средств массовой информации, авторы интернет-проектов, блогеры и общественные активисты, владеющие собственными каналами распространения информации в сети Интернет, используя полученную информацию, что в 2018 году Советом депутатов города Новосибирска запланировано работ на общую сумму 49 361 948 (сорок девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей на оказание услуг по освещению деятельности Совета в средствах массовой информации, предлагаем:

Направить часть средств (предположительно до 50%), которые будут заложены при обсуждении проекта бюджета города Новосибирска на 2019 год по статье «Освещение деятельности Совета депутатов в средствах массовой информации», на увеличение средств субсидий депутатам Совета депутатов из бюджета г.Новосибирска на работу с обращениями граждан.

Со своей стороны, подписавшиеся с большим вниманием восполнят выпавшие пробелы в информационном поле освещением деятельности депутатов на основе официальных релизов пресс-центра Совета депутатов г.Новосибирска и сообщений из собственных источников.

Результатом данной инициативы станет увеличение охвата освещения деятельности Совета депутатов г.Новосибирска и его представителей в сети Интернет, а также продуктивное взаимодействие сетевого сообщества и представительного органа г.Новосибирска в интересах избирателей.

Обращение, датированное 3 сентября, подписали 6 человек, в том числе Светлана Каверзина.

официально

Председателю Совета депутатов г.Новосибирска Асанцеву Д.В. от инициативной группы жителей г.Новосибирска

через Каверзину Светлану Викторовну

Уважаемый Дмитрий Владимирович

В 2018 году бюджет города Новосибирска потратит почти 50 млн рублей на оказание услуг по освещению деятельности Совета депутатов в средствах массовой информации. Это почти по целому миллиону на каждого депутата. То есть каждый год у депутата есть миллион на «добрые дела» на округе и почти столько же на освещение своей деятельности. Считаем, что в эпоху социальных сетей и дефицита городского бюджета, такая «щедрость» не обоснована. Многие депутаты уже используют современные технологии и начинают присутствовать в соц.сетях и взаимодействовать с жителями. Такое взаимодействие намного удобнее для жителей и не требует больших финансовых затрат от депутата.

С другой стороны, оплачивая услуги «пиара» депутатов в СМИ, властями создаются условия для цензуры. Согласитесь, если СМИ финансово зависит от органа государственной власти, то критиковать (даже заслуженно) своих «работодателей» будет неохотно. Кроме того, часто спецвыпуски печатного издания горсовета «Дела и люди» больше походят на самолюбование депутатов, а не просвещение населения про институты и инструменты государственной и общественной власти. Часто такие газеты засоряют почтовые ящики и попросту отправляются в мусорный бак.

У нас есть опыт проведения пиар-кампании института Совета депутатов г.Новосибирска в сети ВКонтакте. Результатом этой кампании стало то, что с 2015-го по 2018-го годы количество людей, отвечающих положительно на вопрос «А вы знаете, для чего нужны депутаты Горсовета?» выросло с 5% от опрошенных до 25%.

В связи с вышеизложенным считаем, что статью расходов на услуги по освещению деятельности Совета в средствах массовой информации в 2019 году можно и нужно сокращать, постепенно внедрять в работу депутатов современные и менее затратные способы взаимодействия с населением. А сэкономленные средства лучше потратить на увеличение «депутатского миллиона» или увеличение финансирования выполнения наказов депутатов.

Просим Вас рассмотреть обращение блогеров и журналистов г.Новосибирска и высказать собственное мнение по данному вопросу.