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16 убитых лифтов заменят на антивандальные в высотках Бердска

Фонд модернизации ЖКХ ищет подрядчика на ремонт или замену лифтового оборудования в домах Новосибирска, Бердска и Искитима. Общая стоимость работ 96 млн рублей.

5.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

16 убитых лифтов заменят на антивандальные в высотках Бердска

Новый лифт стоит порядка 1 млн. 200 тыс рублей

Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований с 3 сентября начал принимать заявки на участие в электронном аукционе на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации на замену лифтов и работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт многоквартирных домов Новосибирской области.

В Бердске в планах отремонтировать 16 лифтов по адресам дом №90 по улице Ленина, дом №30 по улице Кирова, дома №24 и 36 по улице Комсомольская. В Искитиме отремонтируют два лифта в доме №33А микрорайона Индустриальный.

С победителем аукциона заключат контракт на сумму 96 303 649 рублей. В течение 200 дней после заключения контракта на выполнение работ подрядчик должен сдать новые лифты заказчику. Выполнение работ разделили на несколько этапов. Оплата заказчиком выполненных работ может осуществляется пообъектно, за фактически выполненные работы до 31 декабря 2019 года после подписания заказчиком акта приемки выполненных работ.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 24 сентября, а уже через 4 дня — 28 сентября состоятся торги. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составит 4 815 182 рубля. Победителю аукциона придется обеспечить исполнение обязательств в размере 28 891 094 рублей.

Финансирование работ осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые и формируют фонды капитального ремонта на счетах Фонда модернизации и развитии ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области.

Заказчик предъявляет требования к новым лифтам, например, грузоподъемность должна остаться прежней, а периферийная аппаратура должна быть выполнена в антивандальном исполнении.


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