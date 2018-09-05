Дырку в «Союзе» просверлили до отправки в космос

Комиссия РКК «Энергия» полагает, что отверстие от сверла в «Союзе МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в Королеве. Об этом рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из них, внутренняя комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному кораблю. В ней есть лист со всеми нарушениями, которые выявили в ходе производства или испытаний, и документы по их устранению.

Другой собеседник агентства уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку пытались заделать его еще на Земле. Он пояснил, что, когда корабль был на финальном этапе сборки, отверстие заполнили специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник не уточнил.

Еще один источник объяснил РИА Новости, почему невозможно было бы просверлить какое-то отверстие на Байконуре.

«Это операция, не предусмотренная документацией. На полигон (космодром Байконур. — Прим. ред.) корабль должен поступать в готовом и укомплектованном виде, и там его только испытывают», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если нужно устранить какое-то нарушение, то работы согласовывают с головной фирмой, собирают подписи; весь процесс тщательно контролируется.

«Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», — сказал он.

Кроме того, источник отметил, что при любой работе с кораблем вокруг находится толпа специалистов обеспечения и контролеров.

«Запустить токаря внутрь и всем уйти — такого не может быть в принципе», — отметил источник.

Версию того, что отверстие могли сделать сами космонавты, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.

Утечка воздуха на станции

Об утечке воздуха на МКС сообщили в ночь на четверг. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что трещина возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

По словам Рогозина, комиссия «Роскосмоса» проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля «Союз», в котором нашли утечку воздуха, при производстве или в космосе.

Источник: РИА Новости