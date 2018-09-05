Бердчане покорят бездорожье в Воронежской области

16 убитых лифтов заменят на антивандальные в высотках Бердска
За феминистские высказывания о мужчинах ВКонтакте СК возбудил уголовное дело против омичик
Дырку в «Союзе» просверлили до отправки в космос
Сократить 50-миллионые расходы на СМИ просят депутатов общественники Новосибирска
О риске военной конфронтации между Россией и США предупредил Лавров
Исчезло с карты земли садовое общество «Радист» в Бердске
Путин отказался помиловать осужденного за взятки бывшего первого вице-мэра Бердска Мухамедова
Ради съемок фильма о резервистах военные пригнали 20 МАЗов в Бердск