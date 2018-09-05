Бердчане покорят бездорожье в Воронежской области

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Продолжая славные спортивные достижения Бердска на Российском спортивном олимпе (велосипедисты, детский футбол, лыжники….)

Из Сибири собирается сборная команда(в которую входят несколько экипажей Бердска) в Воронежскую область, отправляются спортсмены, для покорения бездорожья.

Пожелаем им удачи и хорошей дороги!

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С 14 по 17 сентября в Воронежской обл. в окрестностях г.Бобров пройдёт кубок России по трофи рейдам. Впервые за всю историю в кубке примет участие сборная команда Сибири! Благодаря заводу напитков Борихинский и Лично Кутовенко Алексея Владимировича, на кубок поедут экипажи Алтайского края,Новосибирской и Томской обл. в составе.

Алтайский край.

Витман Павел. (класс абсолют)

Пинаев Артём.

Бабич Денис. (класс абсолют)

Лысенко Василий.

Новосибирская обл.

Кутовенко Алексей. (класс тр1)

Санин Сергей.

Егоров Андрей. (класс абсолют)

Пучков Никита.

Марутян Армен.(класс тр2)

Луков Евгений.

Томская обл.

Шмидт Александр.(класс тр1)

Лысцов Егор.

плюс на каждый экипаж механик.

Подготовка идёт полным ходом, загрузка машин 8 сентября в (столице офроуда))) Бердске!