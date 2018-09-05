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О риске военной конфронтации между Россией и США предупредил Лавров

По словам главы МИД РФ, продвижение НАТО к российским границам чревато военным противостоянием.

5.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

О риске военной конфронтации между Россией и США предупредил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров считает, что конфронтация между Россией и США нарастает, о чем свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России, передает РИА Новости.

Эти шаги увеличивают риск в том числе военного противостояния, что неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены, отмечает российский дипломат.

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — заявил Лавров во вторник в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили «вообразил, что ему все дозволено, и напал на своих граждан…». То же самое, по словам Лаврова, можно применить к Украине – постоянное подтверждение, что Украина будет в НАТО, «вскружило голову» президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, и не только легкое стрелковое оружие, отметил Лавров. Кроме того, там работают американские, канадские инструкторы, добавил он.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Пффффффф… Вот введут реальные санкции на поставки электроники в РФ — и Лаврова с его «предупреждениями» мы через пару лет уже не увидим. Потому что даже уже закупленная приёмо-передающая техника иногда ломается и перестаёт работать. А чинить при настоящих санкциях будет уже нечем.

    Хотя можно будет конечно освоить «новые технологии» и кричать в пустую газовую трубу (ведь при настоящих санкциях и она потеряет смысл). Но насколько далеко от Москвы будут слышны завывания Лаврова или Путина об «угрозах», «НАТО» и «борьбе» — это Вопрос :-D

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  2. Новый мэр

    А что же вы г-н Лавров провалили всю международную политику? А теперь нас пугаете, вас мы защищать не будем! У вас доча заграницей, вы всё равно к ней убежите.

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