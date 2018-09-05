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Россия бросила пить

В России за 12 лет на 40 процентов снизилось употребление алкоголя.

5.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Россия бросила пить

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Меры Росалкогольрегулирования внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения в России на 40 процентов за последние 12 лет, однако употребление спиртных напитков среди россиян все еще находится на довольно высоком уровне, считает глава ведомства Игорь Алешин.
«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС. — Прим. ред.), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — отметил он в интервью РИА Новости.
По словам Алешина, эти меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения на 40 процентов за последние 12 лет.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что уровень употребления алкоголя среди россиян находится все еще на довольно высоком уровне и его необходимо снижать. «Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», — отметил Алешин.

Источник: РИА Новости


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