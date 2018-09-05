Исчезло с карты земли садовое общество «Радист» в Бердске

В редакцию «курьер. Среда. Бердск» обратилась член СНТ «Радист», которая заявила, что такого садоводческого некоммерческого сообщества нет, а вместе с ним и нет земли, которая выделялась под СНТ.

— Я обычная пенсионерка. Участок земли в садовом некоммерческом товариществе во владении нашей семьи уже в трех поколениях. Я опасаюсь за то, как распоряжаются землями «Радиста» сейчас. Председатель общества не ввела в курс дела садоводов и теперь СНТ «Радист» нет. Появилось товарищество собственников недвижимости «Радист». Уточнения границ НТС Радист в апреле 2014 года не было, председатель заказала только внутреннее межевание земель общего пользования и дороги. Кстати, когда в 2005-2006 годах она же занималась приватизацией общества, то мы подписывали межевание без всяких схем-рисунков. Теперь уже ТСН Радист зарегистрирован на юридическое лицо.

Есть состав учредителей- пять человек во главе с нынешним председателем Ольги Букреевой. Честно говорю, мы испугались, что уже бывшее садовое общество, группа людей тайно прибрала к рукам?, — рассказала садовод «Радиста».

Женщина, пожелавшая выступать анонимом рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по решению бердского исполкома № 205 от 14 июня 1990 года был создан СНТ Радист. Женщина (назовем ее Александрой) даже предоставила корреспонденту копию данного документа, в котором указана площадь земли , выделяемая под садовое некоммерческое товарищество «Радист». Тогда она составляла 132 285 квадратных метра.

— Сейчас узнать площадь нашего «Радиста» какая-то тайна.Никаких сведений об НТС на карте Росреестра найти невозможно. Вся информация сводится к квартире председателя Букреевой, ее участку и номеру телефона. После межевании в 2014 году, которое проводил ООО ЦПИиТР площадь НТС Радиста на карте-схеме указана 15 390 квадратных метра. Это что? Остатки роскоши? А остальные площади куда делись? Как-то это все напрягло. Может весь наш СНТ «Радист» уже купили оптом, а мы этого еще не знаем?, — восклицает Александра.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выяснила, что некоммерческое товарищество собственников недвижимости зарегистрировано в ЕГРЮЛ в декабре 2002 года. По данным федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии товарищество собственников недвижимости «Радист» находится на земельном участке некоммерческого товарищества садоводов. Регистрация государственного права на землю зарегистрирована 21 марта 2018 года. Семь участков земли с присвоенными кадастровыми номерами зарегистрированы в некоммерческом товариществе садоводом «Радист». Общей площадью 14 733 квадратных метрах. Кадастровая стоимость данных участков равна 1 138 268,73 рублей.

— Ольга Аривоновна очень мельком «краем языка» на первом собрании в 2018 году обмолвилась, что у нас будет другое название — ТСН. Полагаю — это и есть то тайное общество,которое нам готовят «во главу». Но это уже не товарищество

садоводов, а частная собственность этой группы людей….Я уж не говорю, что люди должны знать, что в Уставах обществ в связи с принятием ФЗ № 217 в 2018 году, должно

быть прописано: что «товарищество является правопреемником

предыдущего». У меня есть опасение, что товарищество признают самостроем и заставят сносить за свои же деньги. Это все заставляет меня бить тревогу. Ведь «Радист» находится в черте города и для многих застройщиков является лакомым кусочком земли, — уверена Александра.

Женщина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что схема НТС Радист от 15 апреля 2014, заверенная администрацией Бердска, не совпадает с опубликованной на публичной кадастровой карте РФ под кадастровым номером 54:32:010105:25.

— Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества переселились между ЦУМом и администрацией Бердска? Это все какая-то фальсификация. Вот меня и беспокоит вопрос: наша ли земля? Есть такое ощущение, что СНТ «Радист» уже просто нет как объекта недвижимости. Под этим кадастровым номером указаны совсем другие территории. Мы

собирали с участка по 300 рублей, участков около 200. Эти деньги должны были пойти на оплату за межевание и разграничение границ, — уверена садовод «Радиста».

Председатель ТСН «Радист» Ольга Букреева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что Устав НТС «Радист» находится на территории садоводческого общества. Ознакомиться с ним может каждый садовод.

— В 2013 году, по-моему, было межевание и разграничение земельных участков. Более точную информацию о том, сколько собственников земель и членов садоводческого общества, которые участвовали в принятии НТС я могу сказать позже. По поводу межевания — я председатель, что мне дали на руки по итогам межевания, то и есть, — пояснила Ольга Букреева «Курьер. Среда. Бердск».

Ольга Аривоновна предложила анониму обратиться в следственные органы, чтобы выяснить куда делась земля «Радиста». В компетенцию председателя, со слов Ольги Аривоновны, такие полномочия не входят.