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Должникам запретили переписывать имущество на родных

Теперь у человека не получится спрятаться за спинами родственников, чтобы не платить по счетам.

5.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Должникам запретили переписывать имущество на родных

Верховный суд России фактически запретил должникам переписывать имущество на жен и детей без учета интересов взыскателей. У человека не получится спрятаться за спинами родных, чтобы не платить по счетам.

Высокой инстанции пришлось разбираться с делом, которое может удивить граждан, далеких от тонкостей семейного права. Супруги делили имущество через суд, но сами не разводились. Поэтому «резали мебель пополам» без скандалов и слез. Точнее — не резали вовсе, а муж благородно согласился отдать жене и дочери почти все. Мол, не жалко.

Подобное поведение могло бы стать примером для остальных мужчин, если бы не одно «но»: глава семейства должен был по суду выплатить почти два миллиона рублей. Задолжал некоему гражданину, не отдал вовремя, возникли проблемы.

Судебные приставы арестовали два дома, принадлежащие должнику. Но вскоре муж получил повестку в суд от собственной супруги, требовавшей разделить совместно нажитое имущество.

Дело решили полюбовно — в прямом смысле. Супруги заключили мировое соглашение, по которому один дом был переписан на жену. В другом доме треть доли закрепили за дочерью. Движимое имущество — мебель, бытовая техника, компьютеры и т.п. — также досталось жене и дочке.

Суды первой и второй инстанций утвердили мировое соглашение и сняли арест с домов. В самом деле, мужчина там больше не хозяин. Но раз так, то и взять с него нечего.

Как ни странно, формально все было сделано правильно. Действительно, супруги могут поделить свое добро и без развода.

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей собственностью, — поясняет адвокат Виктория Данильченко. — Разделить совместно нажитое имущество можно как в период брака, так и после его расторжения».

По ее словам, в случае достижения компромисса супруги могут произвести раздел имущества через нотариуса. А при наличии спора — в судебном порядке.

«Как правило, основными причинами раздела имущества в период брака являются: разделение обязанностей по уходу за собственностью или наличие долговых обязательств у одного из супругов, иногда таким образом супруги защищают свои интересы в будущем», поясняет Виктория Данильченко.

Иными словами, такой цивилизованный «развод» без расставания защищает другую половинку семьи от финансовых проблем, нажитых любимым.

Однако взыскатель явно почувствовал себя обманутым и пожаловался в Верховный суд. Высшая инстанция, изучив дело, согласилась с тем, что с человеком как минимум поступили нехорошо.

По закону суд не утверждает мировое соглашение сторон, если оно нарушает права и законные интересы других лиц. Поэтому в данном случае суды должны были учесть интересы должника. Как обратила внимание Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, по условиям данного мирового соглашения сторон все перечисленное в исковом заявлении совместно нажитое в браке имущество супругов было передано в собственность супруги должника и их дочери. То есть что женщина потребовала, то ей безоговорочно и отдали. И суды даже не задумались о том, останется ли что-то у мужа, чтобы он мог погасить долги.

Поэтому решения нижестоящих инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. Теперь суды должны досконально вникнуть и разделить по справедливости, а также выяснить, должна ли семья отвечать по долгу или вся тяжесть лежит на муже.

«В силу закона обязательство мужа и жены будет общим, если возникло по инициативе обоих супругов или действительно было обязательством одного из них, но все полученное было потрачено на нужды семьи», — поясняет Виктория Данильченко.

Не исключено, что и в данном деле надо делить не только имущество (раз жена так хочет), но и долг. Все зависит от конкретных обстоятельств.

Определение касается только этого дела. Но правовые позиции Верховного суда являются ориентиром для нижестоящих судов. В аналогичных ситуациях надо придерживаться тех же подходов.

Источник: РГ


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