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Санкции ударили по Абрамовичу

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Санкции ударили по Абрамовичу

Бизнесмен меняет структуру активов на фоне ограничений со стороны США.

5.09.2018 Фото: chillopedia.com Нет комментариев

Санкции ударили по Абрамовичу

Как выяснил “Ъ”, перестройка акционерной структуры Evraz — не единственное мероприятие, предпринятое Романом Абрамовичем и партнерами, чтобы, как предполагают эксперты, обезопасить компании бизнесмена от возможных санкций США. В августе господин Абрамович снизил до 49,95% долю в Crispian Investments Ltd, владеющей акциями «Норникеля», продав 0,05% долей давнему партнеру Давиду Давидовичу.

Основные акционеры Evraz реорганизовали структуру владения компанией: они перевели свои доли в ней с кипрской Lanebrook Ltd, владевшей 62,74% акций, непосредственно на подконтрольные бизнесменам структуры. Как сообщила Evraz 4 сентября, теперь Роман Абрамович косвенно контролирует 30,52% Evraz через Greenleas International Holdings Ltd с БВО, Александр Абрамов и Александр Фролов — 20,92% и 10,45% соответственно через кипрскую Crosland Global Ltd, а Евгений Швидлер — 2,97%.

В Evraz заявили, что замена компаний ключевых акционеров «носит технический характер, не изменяет доли бенефициаров и не отразится на управлении». Но большинство источников “Ъ” в отрасли и собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что это связано с опасениями акционеров Evraz относительно новой волны санкций США. Они могут последовать, если Вашингтон заявит о вмешательстве РФ в ноябрьские выборы Конгресса. Господа Абрамович, Абрамов и Фролов в январе вошли в «кремлевский доклад» Минфина США. В апреле под санкции США попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг с их основными компаниями и Сулейман Керимов. Источники “Ъ” не раз отмечали, что санкции против «очевидно прозападного» Виктора Вексельберга демонстрируют жесткий подход к бизнесу РФ в целом.

У Evraz есть подразделение Evraz North America c заводами в США и Канаде, в 2017 году оно принесло 20% выручки, а в целом на зарубежные рынки пришлось 63% из $10,8 млрд выручки. Лица под санкциями США не могут совершать расчеты в долларах, есть риски «вторичных санкций» и для их контрагентов.

Ряд собеседников “Ъ” полагает, что санкций опасается прежде всего Роман Абрамович, который в мае столкнулся с визовыми проблемами в Великобритании. Формально санкции США касаются компаний, в которых подсанкционное лицо владеет 50% и выше. Господин Абрамович — крупнейший акционер Evraz, но в Lanebrook ему через Greenleas принадлежало 45,26%, и неясно, мог ли он контролировать ее по договоренностям с партнерами. В Evraz, Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова тему санкций не комментируют.

Но Evraz реорганизация активов господина Абрамовича не ограничилась. Как следует из кипрского реестра, 17 августа Protonius Investments Ltd, представляющая интересы бизнесмена, продала 0,05% в Crispian Investments Ltd из своего пакета в 50% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу (не был в «кремлевском докладе»). Crispian вместе с аффилированными структурами до весны владела 6,37% «Норникеля» (2,1% были проданы «Интерросу» Владимира Потанина, но сделка развернута Высоким судом Лондона, что подтвердил источник в «Интерросе»).

На 4 сентября 6,37% ГМК стоили по рынку свыше $1,66 млрд. Господин Давидович в показаниях суду в мае указывал, что Crispian в равных долях принадлежит господам Абрамовичу и Абрамову. Интересы Александра Абрамова, по реестру Кипра, представляет Prela Assets Ltd с БВО, ее доля не изменилась.

В «Интерросе», «Русале», Millhouse и Invest AG не комментируют, вправе ли Crispian менять состав владельцев по соглашению акционеров ГМК. Источники “Ъ”, близкие к «Русалу» и «Интерросу», говорят, что компании не имеют отношения к акционерной структуре Crispian. Но по соглашению за соблюдение договоренностей отвечают и бенефициары участников.

Олег Петропавловский из БКС полагает, что если санкции США затронут всех ключевых акционеров Evraz, то они смогут снизить совокупную долю ниже 50%, продав 12–13% или передав в траст с разрешения США. Господа Вексельберг и Дерипаска также на фоне санкций снижают участие в подконтрольных компаниях. Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич говорит, что то, каким образом реструктурировалось владение активами Романа Абрамовича, говорит о попытке избежать санкций на основании правила о владении 50%. «Но Минфин США может творчески подходить к вопросам о том, кто попадет в черный список и действительно ли имеется контроль»,— добавляет юрист. Партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков также считает, что снижение доли в Crispian ниже 50% может быть связано с санкционными рисками.

Источник: Ъ


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