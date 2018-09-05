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Защиту от террора обеспечат управляющие компании в высотках Бердска

Новое «антитеррористическое» постановление правительства РФ обяжет УК обходить дворы и дома. Понадобятся деньги на контроль за доступом в многоэтажки.

5.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев

Защиту от террора обеспечат управляющие компании в высотках Бердска

Василий Пономорев попросил предоставить примерные затраты на защиту многоквартирников от террора

Сегодня, 5 сентября, на заседании коммунальщиков начальник управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев рассказал представителям управляющих компаний, что в Министерстве строительства и ЖКХ РФ отработали проект постановления правительства России о предупреждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома. Проектом постановления предусматривается проведение мероприятий по террористической защищенности многоквартирников, которые дифференцируются в зависимости от присвоенному дому категории. К первой категории относятся дома выше 10 этажей, второй — от 3 до 10 этажей и третья категория — это все остальные дома.

— Этот проект будет вам разослан. Необходимо в первую очередь произвести примерный расчет на те дома, которые относятся к первой категории. Так как эти данные уже требует министерство ЖКХ Новосибирской области, причем завтра, — сообщил Василий Васильевич.

Он отметил, что на мероприятия, которые предусматривает постановление, необходимы финансовые средства для создания системы контроля и управления доступом в дома, системы охраны тревожной сигнализации, осмотра и обхода территории дома.

— В УЖКХ направлено письмо и те, у кого есть дома выше 10 этажей, прошу оперативно дать данные приблизительные, не нужно высчитывать до рубля, здесь пока предварительные суммы. Все свои предложения и замечания можете направлять в УЖКХ, мы их потом обобщим и сделаем предложения в министерство ЖКХ Новосибирской области, — уверил Василий Пономарев.


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