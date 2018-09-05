По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

С сентября 2015 года российские военные находятся в Сирии
ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции.
«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», — цитирует агентство источники в вооруженной сирийской оппозиции.
Собеседники агентства сообщили, что удары нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы, отметили источники.
Данных о погибших и раненых пока нет, отмечает Анатолийское агентство.
Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и «Аль-Каиды»(запрещена в РФ), после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.
Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Трампа — это проявление «невсеобъемлющего подхода» к оценке ситуации в этом регионе.
В Идлибе, провинции на сирийско-турецкой границе, проживают около 3 млн человек.
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