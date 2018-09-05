КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 3 к кв Советская 58
Продам 1-ю квартиру на Микрорайоне,15а
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Защиту от террора обеспечат управляющие компании в высотках Бердска

По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

Боятся бедности богатые россияне

Травмы получили 7 детей в ДТП на дорогах Бердска в 2018 году

Расстрелял в упор медведя в берлоге глава Иркутской области

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

В среднем 61 тыс. рублей получают врачи в горбольнице Бердска

На новое рассмотрение суд направил дело «Нового величия»

Горел Mitsubishi Outlander ночью в Микрорайоне Бердска

Отопление в Бердске: подождем, может, распогодится

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов.

5.09.2018 Фото: МО РФ Нет комментариев

По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

С сентября 2015 года российские военные находятся в Сирии

ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», — цитирует агентство источники в вооруженной сирийской оппозиции.

Собеседники агентства сообщили, что удары нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы, отметили источники.

Данных о погибших и раненых пока нет, отмечает Анатолийское агентство.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и «Аль-Каиды»(запрещена в РФ), после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.

Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Трампа — это проявление «невсеобъемлющего подхода» к оценке ситуации в этом регионе.

В Идлибе, провинции на сирийско-турецкой границе, проживают около 3 млн человек.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Защиту от террора обеспечат управляющие компании в высотках Бердска Неизвестно, когда начнётся отопительный сезон в Бердске По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика