Травмы получили 7 детей в ДТП на дорогах Бердска в 2018 году

Пожилой водитель на «Сузуки» сбил велосипедиста на «зебре» 19 августа
За 8 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибло и 60 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 82 ДТП с тремя погибшими и 122 пострадавшими.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в группе по пропаганде областного полка ДПС, по вине водителей произошло 37 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 55 получили травмы. За 8 месяцев 2017 года зарегистрировано 77 ДТП, 3 погибших и 117 травмированных.
По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано. В прошлом году таких происшествий было 3 с тремя пострадавшими.
По вине пешеходов произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых четверо получили травмы.
— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 3;
— несоблюдение скоростного режима движения – 4;
— выезд на встречную полосу движения – 1;
— несоблюдение очерёдности проезда – 9;
— из-за технической неисправности ТС- 1.
С участием детей в возрасте до 16 лет с начала 2018 года на бердских дорогах произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 несовершеннолетних травмировано. За тот же период 2017-го с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, в которых 15 детей пострадали.
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