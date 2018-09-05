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Травмы получили 7 детей в ДТП на дорогах Бердска в 2018 году

В 43 дорожных авариях с начала года на бердских дорогах погибло 2 человека и 60 пострадали. Число ДТП и травмированных за год сократилось вдвое.

5.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Травмы получили 7 детей в ДТП на дорогах Бердска в 2018 году

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За 8 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибло и 60 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 82 ДТП с тремя погибшими и 122 пострадавшими.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в группе по пропаганде областного полка ДПС, по вине водителей произошло 37 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 55 получили травмы. За 8 месяцев 2017 года зарегистрировано 77 ДТП,  3 погибших и 117 травмированных.

По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано. В прошлом году таких происшествий было 3 с тремя пострадавшими.

 

По вине пешеходов произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых четверо получили травмы.

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение — 22;

Наезд на препятствие — 4;

Наезд на пешехода — 16;

Наезд на велосипедиста — 1.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 28;

— без права управления – 2;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 3;

— несоблюдение скоростного режима движения – 4;

— выезд на встречную полосу движения – 1;

— несоблюдение очерёдности проезда – 9;

— из-за технической неисправности ТС- 1.

С участием детей в возрасте до 16 лет с начала 2018 года на бердских дорогах произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 несовершеннолетних травмировано. За тот же период 2017-го с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, в которых 15 детей пострадали.


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