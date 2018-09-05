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В среднем 61 тыс. рублей получают врачи в горбольнице Бердска

Средняя зарплата медицинских сестер и санитарок составляет 31 тыс. рублей в месяц. Младший персонал ЦГБ должен иметь медицинское образование.

5.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

В среднем 61 тыс. рублей получают врачи в горбольнице Бердска

Несмотря на приличные для города средние зарплаты бердская горбольница испытывает острый дефицит терапевтов и педиатров

Увеличилась средняя зарплата медработников по сравнению с прошлым годом в горбольнице Бердска.

По словам главврача горбольницы Юрия Краморова, в среднем заработная плата врача сейчас составляет 61 тыс. рублей, медицинской сестры — 31 тыс. рублей, санитарки — 31 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уровень зарплаты бердских врачей озвучил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский летом прошлого года. Тогда врачи получали в среднем 44 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 26 тыс. рублей. Он отметил, что это средний показатель: кто-то получает больше, кто-то меньше.

Средние зарплаты медсестер и санитарок сравнялись, так как к последним теперь предъявляют другие профессиональные требования.

— Санитарки должны обязательно иметь среднее образование и медицинское. Теперь санитаркой устроиться, как это было в прежние времена, невозможно. И это правильно. Тех, кто у нас работал и выразил желание получить образование, мы обучаем. Они проходят курсы в бердском медколледже, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Краморов.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Неплохо живут то!

    Теперь вопрос: почему за такие деньги они так плохо работают???

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  2. Аноним

    Что-то не верится. Интересно бы послушать реального медика из Бердска.

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  3. Аноним

    Вот вот в наши больницы ходить не хочется все для этого делают начиная с регистратуры.Такое отношение как будто мы должны им еще доплачивать .

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  4. Аноним

    «заработная плата врача сейчас составляет 61 тыс. рублей, медицинской сестры — 31 тыс. рублей, санитарки — 31 тыс. рублей.»

    В гостях у сказки. Санитарка получает зарплату в два раза больше инженера на БЭМЗе???

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  5. СССР

    Краморов наверно очки забыл одеть и сослепу запятую пропустил)))))Особенно улыбнуло саннитарка 31 тыс. может быть 3,1 тыс)))

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  6. Работа

    «Несмотря на приличные для города средние зарплаты бердская горбольница испытывает острый дефицит терапевтов и педиатров По словам главврача горбольницы Юрия Краморова, в среднем заработная плата врача сейчас составляет 61 тыс. рублей,»

    Вот прямо вообще желающих зарабатывать 61 тысячу в Бердске НЕТ? Свежо предание, да верится с трудом! Хотелось бы услышать «среднюю зарплату Краморова? Страшно представить такие цифры, после 31 тысячи у санитарки!

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