В среднем 61 тыс. рублей получают врачи в горбольнице Бердска

Увеличилась средняя зарплата медработников по сравнению с прошлым годом в горбольнице Бердска.

По словам главврача горбольницы Юрия Краморова, в среднем заработная плата врача сейчас составляет 61 тыс. рублей, медицинской сестры — 31 тыс. рублей, санитарки — 31 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уровень зарплаты бердских врачей озвучил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский летом прошлого года. Тогда врачи получали в среднем 44 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 26 тыс. рублей. Он отметил, что это средний показатель: кто-то получает больше, кто-то меньше.

Средние зарплаты медсестер и санитарок сравнялись, так как к последним теперь предъявляют другие профессиональные требования.

— Санитарки должны обязательно иметь среднее образование и медицинское. Теперь санитаркой устроиться, как это было в прежние времена, невозможно. И это правильно. Тех, кто у нас работал и выразил желание получить образование, мы обучаем. Они проходят курсы в бердском медколледже, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Краморов.