Горел Mitsubishi Outlander ночью в Микрорайоне Бердска

Загорание автомобиля произошло в ночь на среду в Бердске, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

5 сентября в 03:52 на ул. Лунной в Бердске загорелся автомобиль марки «Митсубиси-Аутлендер». В результате пожара огнем повреждены бампер, капот, лакокрасочное покрытие автомобиля. В 3:58 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. Пожарные не исключают поджог.