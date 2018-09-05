Научат управленцев по президентской программе подготовки кадров в Новосибирской области

Набор специалистов на обучение по Президентской программе для подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2018-2019 гг. стартовал в регионе. Документы для подачи заявки принимаются до 23 сентября 2018 года.

Президентская программа реализуется в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, который утвержден Правительством РФ до 2020 года. В программе три этапа: обучение в вузе, зарубежная стажировка и постпрограммная работа. Финансирование организации обучения специалистов производится в долях по 33% из федерального и регионального бюджетов, 34% – средства предприятия или специалиста.

Опыт и перспективы развития Президентской программы в Новосибирской области базируются на интеграции образования, науки, бизнеса и власти. Программы подготовки управленцев ориентированы на самореализацию и развитие лидерских компетенций, формирование управленческой культуры в создании и продвижении новых проектов продуктов, в том числе наукоемких, высокотехнологичных. Обучение в вузах (ННИГУ (НГУ), НГТУ, НГУЭУ) реализуется по шести программам.

Преимущество Президентской программы – это 550 часов обучения в формате профессиональных коммуникаций вокруг проекта в кругу опытных управленцев через обмен компетенциями и лучшими практиками. В интерактивных формах занятия ведут известные эксперты из академической среды и бизнесмены, в том числе выпускники программы. Сочетание лекционных и практических занятий с консалтингом позволяют в процессе обучения реализовать и продвинуть проект.

Обменные стажировки проводятся в Германии, Франции, Японии. Проектно-ориентированные стажировки – в Южной Корее, Сингапуре, Китае. Стажерами Президентской программы разрабатываются и реализуются проекты, имеющие практическое значение для предприятия и региона и позволяющие обеспечивать их развитие.

Финансирование организации стажировок проводится из средств зарубежных партнеров или Минэкономразвития России.

Важным этапом является постпрограммная работа, в которой принимают участие наиболее активные выпускники. Среди традиционных мероприятий: конкурс инновационных проектов в сфере управления, форум лидеров «Мега-Сибирь», акция «Добро пожаловать к Вам!» – посещение предприятий выпускников Президентской программы руководством Новосибирской области, топ-клуб «Диалог с успехом» – встречи с успешными людьми, биржи контактов российских и иностранных предприятий и другое.

Участники Президентской программы – международное и межрегиональное бизнес-сообщество компетентных и эффективных управленцев, способных и готовых реализовать новые и амбициозные проекты. На обучение приглашаются специалисты с активной жизненной позицией, ориентированные на продвижение бизнеса и региона. Документы необходимо подать до 23 сентября 2018 года.

Регистрация проводится на сайте.

Контакты для консультаций: телефон 238-68-99, +7-913-987-22-26 (смс), электронная почта ami@nso.ru – Ананич Марина Ивановна, ответственный секретарь Новосибирской региональной комиссии, помощник Губернатора Новосибирской области.

Источник: nso.ru