На новое рассмотрение суд направил дело «Нового величия»

Президиум Мосгорсуда отменил постановление об аресте участницы экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик и направил дело на новое рассмотрение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение председательствующий судья президиума.

16 марта Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Анне Павликовой и Марии Дубовик меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая.

Дубовик участвовала в судебном заседании лично. Она попросила президиум отменить постановление суда первой инстанции, аналогичную позицию озвучил и её защитник.

Прокурор в свою очередь попросил в удовлетворении жалобы отказать в связи с тем, что предмет её рассмотрения отсутствует — девушка уже была переведена под домашний арест.

Десять участников движения «Новое величие» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.

Источник: РИА Новости