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Отопление в Бердске: подождем, может, распогодится

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Отопление в Бердске: подождем, может, распогодится

Начало отопительного сезона запланировано на 10 сентября. Бердчане уже замерзают в домах, а их дети — в школах и детсадах.

5.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова 3 коммент.

Отопление в Бердске: подождем, может, распогодится

Представитель КБУ предупредил о начале подготовительных работ к отопительному сезону

Подача тепла в Бердске запланировано на 10 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, на штабе по подготовке к отопительному сезону в мэрии сообщил представитель Комбината бытовых услуг:

— Предупреждаю все управляющие компании, что с понедельника мы начнем заполнять теплосистему.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что отопительный сезон начнется в соответствии с нормами, когда температура воздухе на протяжении пяти дней не поднимется выше +8 градусов.

— А то дадим тепло, а потом будем выслушивать жалобы людей на жару. Погода меняется, может, и распогодится, — предположил Владимир Захаров.

Представители управляющих компаний отметили, что многие жители многоквартирников уже просят включить отопление. Главный инженер управления образования и молодежной политики Виталий Гноев присоединился к сказанному и подчеркнул, что дети — не взрослые люди, холод они чувствуют сильнее:

— На улице уже прохладно и в образовательных учреждениях стало свежо. Дети все-таки не взрослые люди, им холодно. Уже хочется тепла, ждем начало отопительного сезона.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Бердчане уже замерзают в домах»

    Это вы про тех, кто в плюс 30 , в стёганых пальто и шалях по улицам ходит?

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  2. Аноним

    В садиках и школах уже можно включить .

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