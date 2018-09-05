Отопление в Бердске: подождем, может, распогодится

Представитель КБУ предупредил о начале подготовительных работ к отопительному сезону
Подача тепла в Бердске запланировано на 10 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, на штабе по подготовке к отопительному сезону в мэрии сообщил представитель Комбината бытовых услуг:
— Предупреждаю все управляющие компании, что с понедельника мы начнем заполнять теплосистему.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что отопительный сезон начнется в соответствии с нормами, когда температура воздухе на протяжении пяти дней не поднимется выше +8 градусов.
— А то дадим тепло, а потом будем выслушивать жалобы людей на жару. Погода меняется, может, и распогодится, — предположил Владимир Захаров.
Представители управляющих компаний отметили, что многие жители многоквартирников уже просят включить отопление. Главный инженер управления образования и молодежной политики Виталий Гноев присоединился к сказанному и подчеркнул, что дети — не взрослые люди, холод они чувствуют сильнее:
— На улице уже прохладно и в образовательных учреждениях стало свежо. Дети все-таки не взрослые люди, им холодно. Уже хочется тепла, ждем начало отопительного сезона.
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«Бердчане уже замерзают в домах»
Это вы про тех, кто в плюс 30 , в стёганых пальто и шалях по улицам ходит?
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В садиках и школах уже можно включить .
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Спасибо Аноним,
куда же мы без вашего решения то!
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