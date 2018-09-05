Вынесли на руках из горящей 9-этажки пятерых детей пожарные в Новосибирске

В Новосибирске пожарные спасли из горящей многоэтажки 15 человек, из них пятеро детей.Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло накануне вечером в 9-этажном доме на улице Народной. В 20:06 к горящему дому прибыли первые пожарные расчеты, на момент прибытия из окон квартиры на пятом этаже шел дым.

-Во время разведки сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств капюшонного типа эвакуировали из задымленного подъезда 15 человек, а также проверили, есть ли в соседних квартирах люди, нуждающиеся в помощи, — рассказали в спасательном ведомстве.

Пожар тушили, задействовав на ликвидацию последствий возгорания 20 человек личного состава и 6 единиц техники. В 20:20 пожар локализовали, в 20:41 полностью ликвидировали и удалили дым из подъездов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.