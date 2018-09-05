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Ограбили на €1 млн туристов из России по пути из аэропорта в Париж

Налетчики отняли у россиян мобильные телефоны и багаж, в котором находились драгоценности.

5.09.2018 Фото: renchparis.ru 2 коммент.

Ограбили на €1 млн туристов из России по пути из аэропорта в Париж

Неизвестные злоумышленники совершили в пригороде Парижа ограбление трех российских туристов на €1 млн. Об этом сообщила во вторник радиостанция Europe1.

Согласно ее данным, туристы из России прилетели в аэропорт Ле Бурже, обслуживающий рейсы частных самолетов и авиакомпаний, предоставляющих услуги богатым туристам.

Прибывшие из Ниццы россияне на арендованной машине с шофером направились в Париж. По пути их автомобилю преградила путь машина с четырьмя людьми в масках. Налетчики отняли у россиян багаж — три чемодана и сумку, а также мобильные телефоны. Согласно показаниям потерпевших, похищенные ценности, среди которых находились драгоценности, оцениваются в €1 млн.

В российском посольстве пока не прокомментировали происшествие с туристами из России.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    бардак во франции!
    напускали беженцев, а они как дикари.
    даже полиция не в силах с ними справится

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      Прозрел чтоли!!!
      Во всей Европе бардак давно!
      Убийства, насилие, беспредел со стороны органов опеки которые детей забирают, пол 5-летним детям меняют и у геев больше прав чем у нормального человека, институт семьи уничтожен и заменен карьерой!
      Вымирают европейца, а их место занимают арабы.
      Теперь это их страна и их законы — осталось только признать это и жить в новом мире…

      Thumb up 4 Thumb down 1

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