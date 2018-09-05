Ограбили на €1 млн туристов из России по пути из аэропорта в Париж

Неизвестные злоумышленники совершили в пригороде Парижа ограбление трех российских туристов на €1 млн. Об этом сообщила во вторник радиостанция Europe1.

Согласно ее данным, туристы из России прилетели в аэропорт Ле Бурже, обслуживающий рейсы частных самолетов и авиакомпаний, предоставляющих услуги богатым туристам.

Прибывшие из Ниццы россияне на арендованной машине с шофером направились в Париж. По пути их автомобилю преградила путь машина с четырьмя людьми в масках. Налетчики отняли у россиян багаж — три чемодана и сумку, а также мобильные телефоны. Согласно показаниям потерпевших, похищенные ценности, среди которых находились драгоценности, оцениваются в €1 млн.

В российском посольстве пока не прокомментировали происшествие с туристами из России.

Источник: ТАСС