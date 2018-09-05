Ограбили на €1 млн туристов из России по пути из аэропорта в Париж

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бардак во франции!
напускали беженцев, а они как дикари.
даже полиция не в силах с ними справится
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Прозрел чтоли!!!
Во всей Европе бардак давно!
Убийства, насилие, беспредел со стороны органов опеки которые детей забирают, пол 5-летним детям меняют и у геев больше прав чем у нормального человека, институт семьи уничтожен и заменен карьерой!
Вымирают европейца, а их место занимают арабы.
Теперь это их страна и их законы — осталось только признать это и жить в новом мире…
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