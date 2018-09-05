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Одни говорят, что Россия развивается, а другие, что Россия в упадке. как на самом деле?

Не перестаю удивляться зашкаливающему количеству нытья и стонов в интернете о якобы погибающей России.

В любой, даже самой безобидной позитивной новости, множество людей пытается найти какой-то изъян и недочет.

Кажется, что такое поведение вошло в привычку уже целого поколения.

И это большая угроза будущему! И в первую очередь, будущему этих самих людей и их детей!

Ведь прячась за выдумками, передергиваниями и откровенной ложью, они сами не замечают, что настоящая Россия давно ушла вперед за рамки их представлений.

Миллионы наших сограждан трудятся на гигантских стройках, изобретают и созидают новое, полезное, строят свою личную жизнь без оглядки на негатив и потому счастливо.

Да, преодолевают трудности и, зачастую, несправедливость, но движутся вперед!

Господа недовольные, нытики и проплаченные провокаторы, пора прекращать заниматься глупостями и присоединяться к нашему растущему сообществу добрых и позитивных людей, которые движутся в направлении развития и улучшения мира вокруг!

Поймите: вся эта желчь, чернуха и негатив тянут вас только вниз и никак не помогают улучшить ни вашу личную жизнь, ни ситуацию вокруг!