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Одни говорят, что Россия развивается, а другие, что Россия в упадке. Как на самом деле?

Господа недовольные, нытики и проплаченные провокаторы, пора прекращать заниматься глупостями и присоединяться к нашему растущему сообществу добрых и позитивных людей, которые движутся в направлении развития и улучшения мира вокруг!

5.09.2018 18 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Одни говорят, что Россия развивается, а другие, что Россия в упадке. как на самом деле?

Не перестаю удивляться зашкаливающему количеству нытья и стонов в интернете о якобы погибающей России.
В любой, даже самой безобидной позитивной новости, множество людей пытается найти какой-то изъян и недочет.
Кажется, что такое поведение вошло в привычку уже целого поколения.
И это большая угроза будущему! И в первую очередь, будущему этих самих людей и их детей!
Ведь прячась за выдумками, передергиваниями и откровенной ложью, они сами не замечают, что настоящая Россия давно ушла вперед за рамки их представлений.
Миллионы наших сограждан трудятся на гигантских стройках, изобретают и созидают новое, полезное, строят свою личную жизнь без оглядки на негатив и потому счастливо.
Да, преодолевают трудности и, зачастую, несправедливость, но движутся вперед!

Господа недовольные, нытики и проплаченные провокаторы, пора прекращать заниматься глупостями и присоединяться к нашему растущему сообществу добрых и позитивных людей, которые движутся в направлении развития и улучшения мира вокруг!
Поймите: вся эта желчь, чернуха и негатив тянут вас только вниз и никак не помогают улучшить ни вашу личную жизнь, ни ситуацию вокруг!


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Сумбурно и, в общем-то, ни о чем высказался средненький менеджер продаж, которые как правило очень слабо разбираются в экономике. И в самое ближайшее время ждём перехода данного товарища из категории псевдопозитивного офисного планктона в категорию «недовольного нытика», непонимающего как ему жить дальше.

    Thumb up 9 Thumb down 8

  2. Аноним

    — с одной стороны развитие есть
    — с другой видны куча недостатков и проблем

    Пожалуй, все зависит от самого человека и его работы: что хочет видеть и чего видит больше и чаще.

    Спорить бесполезно: у каждого свое мнение и переубедить невозможно.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    Проплаченный путинский провокатор выполняет его поручение о том, что в интернете много негатива. Что за общие фразы? Приведите примеры позитива? Не забудьте написать о стагнирующей экономике, падении курса национальной валюты в 2 раза, падении реальных доходов населения, 20 миллионов сограждан за чертой бедности.

    Thumb up 14 Thumb down 7

    • гость

      Так уж получилось, что в начале 90-х закончил институт.
      Я вот лично по своей жизни замечаю изменения за сознательную взрослую жизнь — последние 30 лет.
      Факт налицо — разница огромна и в положительную сторону.
      Автор правильно говорит что проблемы есть, но идеального мира нигде нет.
      То что не закрываем глаза на них — это правильно.
      Но замечать ТОЛЬКО их и игнорировать остальное — это болезнь.

      Я не экономист и понятие стагнации наверное и не понимаю. Но то что на полках становится все больше российских товаров вполне очевидно. То что пропали бомжи и попрошайки тоже видно. Совсем уж нищих на самом деле нет, зато запросы по сравнению с 90-ми наверное раз в 100 у каждого выросли ведь!

      В целом, с автором согласен.
      Есть ресурс такой (приводили здесь и я зацепился): весьма познавательно, хоть и часто однобоко конечно.

      Thumb up 5 Thumb down 7

      • zizou

        Факт налицо — разница огромна и в положительную сторону.
        ==========================
        угу. мы стали более лучше одеваться *CRAZY*
        ………………………………………………
        на полках становится все больше российских товаров вполне очевидно.
        =========================
        каких? что у вас дома появилось российского?
        вот вам на всякий случай сразу обзор «Сделано в России: ищем отечественную бытовую технику»
        https://hi-tech.mail.ru/review/local_household_appliances/

        Thumb up 6 Thumb down 7

        • Аноним

          «каких?»…пожилые вообще склонны прибедняться и таскать вещи из 70-х. %)

          Thumb up 4 Thumb down 2

        • Истмат

          У вас клиповое мышление от переизбытка времени, проведенного за чтением интернет-мусора.
          Так-то, Россия давно уже является крупнейшим в Европе экспортером бытовой техники. Автомобильный рынок по емкости — пятый в Европе. 8)

          Thumb up 4 Thumb down 7

      • Омоним

        Если сравнивать 1997 и 2005, то, несомненно, улучшения огромны и в положительную сторону. Если сравнивать 2013 и 2018 — сравнение далеко не в лучшую сторону.

        Thumb up 4 Thumb down 5

  4. zizou

    Россия давно ушла вперед за рамки их представлений.
    ================================
    это да. Россия давно ушла вперед за рамки представлений.
    «Чем больше следишь за этой страной, тем больше офигиваешь. Кажется, всё, тебя уже … не смогут удивить. Ан нет. Каждый раз они находят и находят что-то новое. И каждый раз челюсть падает на пол.
    Это называется уже «вырождение в зачатии». Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем — это всё, конец отрасли. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, не технологии. Не «Ангара». Не космодром «Восточный», не Королев, не Лозино-Лозинский, не скрепы, не величие, не Гагарин и не дедылетали.
    Должна быть ценность человеческой жизни.
    Это основа любой высокотехнологичной страны.
    Вот просто базис. Без которого каменный топор — будет. А космический корабль — нет. Даже если у тебя есть технологии.
    И если у вас сотрудник космической корпорации просверливает дырку не там, где надо, а затем заделывает её клеем, чтобы его не оштрафовали на двадцать тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию, которая потом неизвестно еще куда упадет и сколько людей поубивает на Земле — все, сливайте воду. Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни как в Конго — это не страна с космическими технологиями. Это — Северное Конго. «

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  5. Новый мэр

    Патриот во всем прав,Россия развивается,он же Патриот

    Thumb up 5 Thumb down 5

  6. СССР

    Ну да ,конечно,развивающаяся страна в направлении бесконечного выкачивания денег из карманов населения,в повышении пенсионного возраста,нарушении конституции в угоду кучки олигархов!Смотря с чем сравнивать ,если с советским временем,то у нас сейчас разруха как после войны,особенно в глубинке подальше от больших городов.

    Thumb up 8 Thumb down 5

  7. Аноним

    Хотел написать , что перспектив в стране нет вообще …
    Хотя нет — перспективы есть..У тех, кто приближен к чиновничей бюджетной кормушке, к силовым структурам типа ФСБ-Росгвардии ,к крупному капиталу …
    остальным — нет …
    даже хорошее образование не дает больших шансов …
    как говорил сам ВВП, надо создавать «социальные лифты» ..
    ну , это как всегда , очередное бла бла бла ….

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