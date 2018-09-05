Одни говорят, что Россия развивается, а другие, что Россия в упадке. Как на самом деле?
Господа недовольные, нытики и проплаченные провокаторы, пора прекращать заниматься глупостями и присоединяться к нашему растущему сообществу добрых и позитивных людей, которые движутся в направлении развития и улучшения мира вокруг!
Одни говорят, что Россия развивается, а другие, что Россия в упадке. как на самом деле?
Не перестаю удивляться зашкаливающему количеству нытья и стонов в интернете о якобы погибающей России.
В любой, даже самой безобидной позитивной новости, множество людей пытается найти какой-то изъян и недочет.
Кажется, что такое поведение вошло в привычку уже целого поколения.
И это большая угроза будущему! И в первую очередь, будущему этих самих людей и их детей!
Ведь прячась за выдумками, передергиваниями и откровенной ложью, они сами не замечают, что настоящая Россия давно ушла вперед за рамки их представлений.
Миллионы наших сограждан трудятся на гигантских стройках, изобретают и созидают новое, полезное, строят свою личную жизнь без оглядки на негатив и потому счастливо.
Да, преодолевают трудности и, зачастую, несправедливость, но движутся вперед!
Господа недовольные, нытики и проплаченные провокаторы, пора прекращать заниматься глупостями и присоединяться к нашему растущему сообществу добрых и позитивных людей, которые движутся в направлении развития и улучшения мира вокруг!
Поймите: вся эта желчь, чернуха и негатив тянут вас только вниз и никак не помогают улучшить ни вашу личную жизнь, ни ситуацию вокруг!
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Сумбурно и, в общем-то, ни о чем высказался средненький менеджер продаж, которые как правило очень слабо разбираются в экономике. И в самое ближайшее время ждём перехода данного товарища из категории псевдопозитивного офисного планктона в категорию «недовольного нытика», непонимающего как ему жить дальше.
9 8
— с одной стороны развитие есть
— с другой видны куча недостатков и проблем
Пожалуй, все зависит от самого человека и его работы: что хочет видеть и чего видит больше и чаще.
Спорить бесполезно: у каждого свое мнение и переубедить невозможно.
4 2
Проплаченный путинский провокатор выполняет его поручение о том, что в интернете много негатива. Что за общие фразы? Приведите примеры позитива? Не забудьте написать о стагнирующей экономике, падении курса национальной валюты в 2 раза, падении реальных доходов населения, 20 миллионов сограждан за чертой бедности.
14 7
Так уж получилось, что в начале 90-х закончил институт.
Я вот лично по своей жизни замечаю изменения за сознательную взрослую жизнь — последние 30 лет.
Факт налицо — разница огромна и в положительную сторону.
Автор правильно говорит что проблемы есть, но идеального мира нигде нет.
То что не закрываем глаза на них — это правильно.
Но замечать ТОЛЬКО их и игнорировать остальное — это болезнь.
Я не экономист и понятие стагнации наверное и не понимаю. Но то что на полках становится все больше российских товаров вполне очевидно. То что пропали бомжи и попрошайки тоже видно. Совсем уж нищих на самом деле нет, зато запросы по сравнению с 90-ми наверное раз в 100 у каждого выросли ведь!
В целом, с автором согласен.
Есть ресурс такой (приводили здесь и я зацепился): весьма познавательно, хоть и часто однобоко конечно.
5 7
Факт налицо — разница огромна и в положительную сторону.
==========================
угу. мы стали более лучше одеваться
………………………………………………
на полках становится все больше российских товаров вполне очевидно.
=========================
каких? что у вас дома появилось российского?
вот вам на всякий случай сразу обзор «Сделано в России: ищем отечественную бытовую технику»
https://hi-tech.mail.ru/review/local_household_appliances/
6 7
«каких?»…пожилые вообще склонны прибедняться и таскать вещи из 70-х.
4 2
У вас клиповое мышление от переизбытка времени, проведенного за чтением интернет-мусора.
Так-то, Россия давно уже является крупнейшим в Европе экспортером бытовой техники. Автомобильный рынок по емкости — пятый в Европе.
4 7
Если сравнивать 1997 и 2005, то, несомненно, улучшения огромны и в положительную сторону. Если сравнивать 2013 и 2018 — сравнение далеко не в лучшую сторону.
4 5
кризис 2008 и 2014 много изменил, причем не только в РФ, так что давайте оценим разницу 2018 и 1997?
2 2
Россия давно ушла вперед за рамки их представлений.
================================
это да. Россия давно ушла вперед за рамки представлений.
«Чем больше следишь за этой страной, тем больше офигиваешь. Кажется, всё, тебя уже … не смогут удивить. Ан нет. Каждый раз они находят и находят что-то новое. И каждый раз челюсть падает на пол.
Это называется уже «вырождение в зачатии». Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем — это всё, конец отрасли. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, не технологии. Не «Ангара». Не космодром «Восточный», не Королев, не Лозино-Лозинский, не скрепы, не величие, не Гагарин и не дедылетали.
Должна быть ценность человеческой жизни.
Это основа любой высокотехнологичной страны.
Вот просто базис. Без которого каменный топор — будет. А космический корабль — нет. Даже если у тебя есть технологии.
И если у вас сотрудник космической корпорации просверливает дырку не там, где надо, а затем заделывает её клеем, чтобы его не оштрафовали на двадцать тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию, которая потом неизвестно еще куда упадет и сколько людей поубивает на Земле — все, сливайте воду. Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни как в Конго — это не страна с космическими технологиями. Это — Северное Конго. «
9 7
Ну и сливайте, кто вам не дает-то?
3 6
Удалено за оскорбления
0 0
Патриот во всем прав,Россия развивается,он же Патриот
5 5
А ты свой город то уже основал?
А то вроде мэр, а без города….
5 3
Ну да ,конечно,развивающаяся страна в направлении бесконечного выкачивания денег из карманов населения,в повышении пенсионного возраста,нарушении конституции в угоду кучки олигархов!Смотря с чем сравнивать ,если с советским временем,то у нас сейчас разруха как после войны,особенно в глубинке подальше от больших городов.
8 5
а у этого населения откуда в карманах деньги то, раз их уже 30 лет никак выкачать не могут?
3 3
Хотел написать , что перспектив в стране нет вообще …
Хотя нет — перспективы есть..У тех, кто приближен к чиновничей бюджетной кормушке, к силовым структурам типа ФСБ-Росгвардии ,к крупному капиталу …
остальным — нет …
даже хорошее образование не дает больших шансов …
как говорил сам ВВП, надо создавать «социальные лифты» ..
ну , это как всегда , очередное бла бла бла ….
3 4
Для тебя понятно что бла-бла-бла
Ну и для грузчиков и людей без обращзования тоже ни о чем все эти социальный лифты.
А вот для людей молодых, амбициозных и с мозгами работает то работает система отлично: http://www.aif.ru/politics/russia/socialnyy_lift_i_million_kak_gotovyat_budushchih_rossiyskih_upravlencev
http://www.ntv.ru/novosti/1990987/
И кстати, вообще очень клевый проект, не имеющий аналогов в других странах — реально правильное решение нашего Президента.
Так что не в тему абсолютно
3 3