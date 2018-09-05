400 млн рублей на дороги просит Росавтодор в правительстве для Новосибирской области

Росавтодор обратится в Минтранс РФ с просьбой выделить Новосибирской области до конца года с федерального бюджета дополнительно 400 млн рублей для реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил во вторник журналистам глава ведомства Роман Старовойт.

«Новосибирская область — один из лидеров реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», и мы готовы даже в текущем году предоставить больший объем финансирования для выполнения работ по этой программе. Мы обсудим вопросы на площадке Минтранса о дополнительном финансировании. Речь о сумме более 400 млн рублей», — сказал он.

Глава Росавтодора отметил высокие темпы работ региона по данному проекту и подчеркнул, что работа по нему должна быть продолжена. «Новосибирцы уже видят результаты этой программы. <…> Опорная дорожная сеть города развивается, так что мы эти работы будем продолжать», — добавил он.

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из бюджетов различных уровней направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в районном поселке Кольцово.

Источник: ТАСС