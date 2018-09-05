КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 3 к кв Советская 58
Продам 1-ю квартиру на Микрорайоне,15а
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Защиту от террора обеспечат управляющие компании в высотках Бердска

По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

Боятся бедности богатые россияне

Травмы получили 7 детей в ДТП на дорогах Бердска в 2018 году

Расстрелял в упор медведя в берлоге глава Иркутской области

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

В среднем 61 тыс. рублей получают врачи в горбольнице Бердска

На новое рассмотрение суд направил дело «Нового величия»

Горел Mitsubishi Outlander ночью в Микрорайоне Бердска

Отопление в Бердске: подождем, может, распогодится

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


400 млн рублей на дороги просит Росавтодор в правительстве для Новосибирской области

Глава Росавтодора Роман Старовойт отметил, что регион является одним из лидеров реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

5.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

400 млн рублей на дороги просит Росавтодор в правительстве для Новосибирской области

Подрядная организация заасфальтировала после ЧС на канализации 2000 кв. м. дороги

Росавтодор обратится в Минтранс РФ с просьбой выделить Новосибирской области до конца года с федерального бюджета дополнительно 400 млн рублей для реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил во вторник журналистам глава ведомства Роман Старовойт.

«Новосибирская область — один из лидеров реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», и мы готовы даже в текущем году предоставить больший объем финансирования для выполнения работ по этой программе. Мы обсудим вопросы на площадке Минтранса о дополнительном финансировании. Речь о сумме более 400 млн рублей», — сказал он.

Глава Росавтодора отметил высокие темпы работ региона по данному проекту и подчеркнул, что работа по нему должна быть продолжена. «Новосибирцы уже видят результаты этой программы. <…> Опорная дорожная сеть города развивается, так что мы эти работы будем продолжать», — добавил он.

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из бюджетов различных уровней направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в районном поселке Кольцово.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Защиту от террора обеспечат управляющие компании в высотках Бердска Неизвестно, когда начнётся отопительный сезон в Бердске По вооруженной оппозиции в Сирии ударили российские ВКС

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика