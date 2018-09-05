Земфира выпустила первую за пять лет песню

Новая композиция певицы Земфиры под названием «Джозеф» появилась в сети, в основу текста легли стихотворения Иосифа Бродского.

Ранее Земфира на своих страницах в соцсетях сообщила, что больше не планирует играть концерты, но хочет записать альбом. В ночь на вторник в сети появился новый сингл.

«Премьера. «Джозеф», — сообщается на официальной странице певицы во «Вконтакте».

Основу текста составили фрагменты стихотворений Иосифа Бродского. Эту композицию Земфира также представила публике в живом исполнении на фестивале Пикник «Афиши» в начале августа.

Первый альбом певицы, называвшийся «Земфира», вышел в 1999 году, тогда же она отправилась в первый гастрольный тур. После этого были представлены альбомы «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), «Спасибо» (2007), «Жить в твоей голове» (2013).

Источник: РИА Новости