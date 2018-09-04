Бороться с повышением пенсионного возраста продолжат коммунисты Бердска

В минувшее воскресенье, 2 сентября, коммунисты Бердска и Искитима присоединились ко всероссийскому протесту против повышения пенсионной реформы. Лидер бердского отделения коммунистической партии рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что несмотря на послабление реформы, коммунисты продолжат борьбу с грядущими изменениями в пенсионной реформе страны.

— 2 сентября в акции протеста приняли участие 17 общественных организаций. Из них 5 выступали с трибуны ярче остальных. Например, выступление яблочницы Светланы Каверзиной. Даже погода не помешала пройти митингу. На протяжении полутора часов новосибиряне, бердчане, искитимцы и другие жители Новосибирской области выстояли свою позицию против пенсионной реформы. Мы обязательно будем участвовать в следующих всероссийских акциях. Ближайшая состоится 22 сентября. Надеюсь в следующий раз нам позволят шествовать, — поделился впечатлениями о митинге Сергей Бессонов.

В последний раз на площади Ленина в Новосибирска по неофициальным данным собрались порядка 4 000 человек. Накануне, 1 сентября, в День города Бердска коммунисты Бердска вышли на улицы города, чтобы провести одиночные пикеты. В этот день против пенсионной реформы подписались 260 бердчан.