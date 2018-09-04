Закрыть все российские СМИ на Украине хочет Рада

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен проанализировать и прекратить работу всех российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки.

«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список. И, в случае необходимости, оперативно дополнять этот список несмотря на любое давление внутри или снаружи страны», — написала Гопко на своей странице в Facebook.

Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА «Россия сегодня» включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к «сайтам «Россиясегодня.рф», «Sputniknews.com», «Ria.ru», «Rsport.ria.ru», «1prime.ru», «realty.ria.ru», уточнялось на сайте украинского президента.

В санкционный список в том числе вошли ВГТРК, РЕН ТВ, «ТВ Центр», НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания «Звезда», «ТНТ-Телесеть», «Москва Медиа», РК Медиа, «Цифровое телевидение», «Национальная медиа группа», телерадиокомпании «Петербург», «Общественное телевидение России», «Наше Радио».

Источник: РИА Новости