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Закрыть все российские СМИ на Украине хочет Рада

В украинский санкционный список уже попало большинство федеральных телеканалов России. Их сайты и эфиры Киев блокирует.

4.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Закрыть все российские СМИ на Украине хочет Рада
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен проанализировать и прекратить работу всех российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки.

«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список. И, в случае необходимости, оперативно дополнять этот список несмотря на любое давление внутри или снаружи страны», — написала Гопко на своей странице в Facebook.

Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА «Россия сегодня» включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к «сайтам «Россиясегодня.рф», «Sputniknews.com», «Ria.ru», «Rsport.ria.ru», «1prime.ru», «realty.ria.ru», уточнялось на сайте украинского президента.

В санкционный список в том числе вошли ВГТРК, РЕН ТВ, «ТВ Центр», НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания «Звезда», «ТНТ-Телесеть», «Москва Медиа», РК Медиа, «Цифровое телевидение», «Национальная медиа группа», телерадиокомпании «Петербург», «Общественное телевидение России», «Наше Радио».

Источник: РИА Новости


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