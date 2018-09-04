Концессионер ТЭК: доведено до ручки коммунальное хозяйство Бердска

Директор и соучредитель компании «Багира -М» Владимир Давыдов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о судебных тяжбах в администрацией Бердска и о том, почему необходимо заключать концессионное соглашение в вопросах теплоэнергетики Бердска.

— По нашему пониманию все претензии, которые были нам предъявлены со стороны администрации в лице господина Шестернина — надуманы. Предыдущие арбитражные суды и инстанции все обследовали, а их было порядка 12-15 заседаний. По мнению мэрии мы должны были принести какие-то планы развития, кредиторки и дебеторки проплатить. В суде это все оказалось неподтвержденным, все эти основания — раздутые. Единственное основание по которому было отменено решение о концессионном соглашении — это устав города Бердска, в котором указано о согласовании передачи имущества с советом депутатов.

Как только придет это решение из Верховного суда мы продолжим оспаривать в арбитражном суде постановление главы Бердска Шестернина о признании концессии недействительной. Мы отошли на момент стадии заключения договора. После судов мы, конечно, будем понуждать заключать с нами концессионное соглашении, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор компании «Багира-М» Владимир Давыдов.

Владимир Анатольевич объяснил «Курьер. Среда. Бердск», что у компании есть понимание о том, что сегодня нужно более усиленно вкладываться в сети теплоснабжения Бердска.

— Мы видим, что город уже не готов к зимнему отопительному сезону. В этом году он прошел в зиму без паспорта готовности. Достаточно серьезные аварии были на теплосетях в Бердске в прошлом отопительном сезоне — порядка 7 аварий. Тогда люди неделями жили без воды и тепла. Это все-таки дети маленькие, старики. Ситуация не радужная, коммунальное хозяйство доведено до ручки. Затягивать с ремонтом и модернизацией сетей нельзя. Без всякого пафоса, нужно относиться к этому вопросу с пониманием. Почему такое мнение возникло в мэрии, не понятно. За три года у нас даже ни одного рабочего совещания не было, — рассуждает Владимир Анатольевич.

По словам директора «Багиры-М» компания изначально проплатила около 4 миллионов рублей. Через некоторое время концессионер получил письмо, что все действия с ними приостанавливаются, так как арестованы одна ЦТП и три котельных.

— Котельные и ЦТП легко снимаются с ареста и передаются в концессию, потому что долгов как таковых у них не было и нет. Сейчас в суде будем оспаривать, что по закону концессионное имущество арестовать или продать невозможно, — уверено заявил Владимир Давыдов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 22 августа Верховный суд России лишил депутатов Бердска права согласовывать с администрацией города вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, которым они пользовались с июня 2015 года.

18 января этого года заместитель прокурора области в Новосибирский областной суд направил административное исковое заявление о признании противоречащими законодательству об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, бюджетному кодексу РФ и недействующими с момента принятия отдельных норм Устава города Бердска. До этого Совет депутатов Бердска отказался приводить в соответствие с законом по протесту заместителя прокурора Бердска.

Нормами Устава Бердска в нарушение закона к полномочиям Совета депутатов города отнесено согласование действий администрации города по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования.

— Учитывая объем отведенных Совету депутатов полномочий в этой сфере вследствие закрепления в Уставе г. Бердска процедуры согласования администрация муниципального образования как исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления фактически утратила самостоятельность в указанном вопросе. Решением Новосибирского областного суда от 24.04.2018 в удовлетворении указанного административного искового заявления отказано. Для устранения нарушений закона положений Устава г. Бердска потребовалось обращение в Верховный Суд Российской Федерации. Высшая судебная инстанция 22 августа 2018 года удовлетворила апелляционное представление первого заместителя прокурора области на решение Новосибирского областного суда от 24.04.2018 (по делу № 3а-35/2018), -сообщила в прокураторе Новосибисркой области.

Аналогичные нормы содержат и основные положения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Бердска, утвержденные решением Совета депутатов Бердска от 13 ноября 2014 года № 552, которые также оспорены прокуратурой области в Новосибирский областной суд.