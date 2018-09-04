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Исключить Крым из украинской конституции советуют Порошенко в России

Киеву следует действовать, исходя из реальной политической обстановки, и оставить все иллюзии насчет возвращения полуострова, считает депутат Госдумы Шеремет. «Оживить труп» нельзя.

4.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Исключить Крым из украинской конституции советуют Порошенко в России

Крымское побережье Черного моря. Ласточкино гнездо — главная достопримечательность полуострова

Украинскому лидеру Петру Порошенко стоит исключить из конституции не только положение о Черноморском флоте, но и в целом все, что связано с Крымом, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, это было бы логично, поскольку полуостров уже давно стал частью другого государства и не связан с Украиной.

При этом он отметил, что Киеву следует действовать, исходя из реальной политической обстановки, и оставить все иллюзии насчет возвращения полуострова.

«Оживить труп»

Предлагая изменить конституцию Украины, исключив из нее положения о Черноморском флоте в Крыму, Петр Порошенко пытается «оживить труп», заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Уже нет ни договора по флоту, ни прежней Украины. И выгнать Черноморский флот он может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки», — подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, помешать Порошенко «играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика» невозможно, признал Бальбек.

Инициатива Порошенко

Ранее представитель президент Украины в Раде Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко предложил парламенту исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Нынешняя редакция конституции разрешает использовать украинские военные базы для временного пребывания иностранных формирований на правах аренды.

При этом в Раде не исключили, что Киев разрешит странам НАТО размещать базы на территории страны. В парламенте призвали дождаться текста законопроекта, чтобы увидеть все детали.

Договор о дружбе с Россией

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник сообщила, что Порошенко поручил Министерству иностранных дел не готовить документы для продления договора о дружбе с Россией.
Она подчеркнула, что денонсация соглашения не планируется, так как Киев в международных судах требует ответственности Москвы за «нарушение» документа.

«Речь идет исключительно о непролонгации», — добавила первый вице-спикер.

Украина должна решить вопрос с продлением документа до 30 сентября.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что Киев должен в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ. Этот анализ готовится, каждое министерство, есть координация. То же самое должно быть сделано с Россией, это не может быть сделано одним моментом, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности. Будут в ближайшее время и дальнейшие шаги, я их сказать не могу», — подчеркнул Климкин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: РИА Новости


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