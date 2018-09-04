Оцифровали 27% архива за 5 лет в Бердске

Содержит 131 фонд, 29 997 единиц хранения архивная служба горадминистрации Бердска.

Во словам начальника бердского отдела архивной службы Людмилы Ступниковой, 16 441 единица хранения — управленческая документация, 12 870 — по личному составу ликвидированных организаций, 630 — фотодокументы. Также хранятся фотодокументы и видеодокументы на электронных носителях. Имеется один кинодокумент за 1985 год и 35 единиц документов личного происхождения.

По словам Людмилы Ступниковой, к наиболее ценным относятся документы бердских органов власти: фонды горисполкома с 1940 по 1991 годы, Совета депутатов, территориальной администрации и органов местного самоуправления.

Наряду с современными в архиве хранятся документы довоенного и военного периодов: Новосибирского учебного авиационного центра, который находился в Бердске с 1931 по 1992 годы, госмельницы (1930-1953), туберкулезного санатория (1935-1955).

— Самые ранние архивные документы — метрические книги Сретенской церкви села Бердского Томской духовной консистории с 1861 года по 1886 год, — отметила на совещании чиновников 3 сентября Людмила Васильевна.

Одной из важных задач по работе отдела архивной службы является создание электронных информационных ресурсов на основе имеющихся фондов. Эта работа началась в 2012 году. Отдел приобрел профессиональные сканеры, которые позволяют качественно проводить работу по сканированию и оцифрованию документов. Это обеспечивает сохранность архивов от непредвиденных ситуаций, расширяет возможность доступа исследователей к документам в электронном виде и поиск нужной информации.

— На сегодня все распорядительные документы, хранящиеся в архиве — постановления и распоряжения администрации, решения горисполкома, Совета депутатов с 1949 по 2015 год переведены в электронный вид. Всего отсканировано 35 фондов. Создан фонд пользования на электронных носителях на 4500 единиц хранения управленческой документации. Всего оцифровано 27% документов. В год сканируется и оцифровывается около 700 дел, 90 000 листов. Все отсканированные документы переносятся в базу данных электронного архива Новосибирской области. Данный программный комплекс объединяет информационные ресурсы всех архивов Новосибирской области, — сообщила Ступникова.

В архиве хранятся 630 фото по различным темам: снимки бывших председателей горисполкома, депутатов Совета депутатов, представителей трудовых коллективов, занесенных на Доску почета, участников войны, фотографии с мероприятий, проходивших в Бердске.

Основными потребителями архивной информации являются школьники, студенты, исследователи, СМИ, музеи. Все чаще в архивы обращаются частные лица, которые разыскивают своих родных, или напоминания о событиях, в которых они участвовали.

Для пополнения банка фото и видеодокументов сотрудники архивной службы обращаются в отдел культуры, пресс-центр горадминистрации и другие учреждения города.

— У нас оцифровано всего 27% фонда. Сколько времени понадобится, чтобы оцифровать все документы? — обратился к Ступниковой вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По словам Людмилы Васильевны, сейчас перед ними стоит задача перевести в цифру управленческую документацию.

— Это не считается, что документы по личному составу по плану будут оцифровываться в ближайшее время. 27% управленческой документации мы оцифровали за 5 лет. Это очень долгий процесс. Тем более документы постоянно поступают, — подчеркнула начальник архивной службы.