Оцифровали 27% архива за 5 лет в Бердске

В бердской архивной службе хранится около 30000 единиц хранения
Содержит 131 фонд, 29 997 единиц хранения архивная служба горадминистрации Бердска.
Во словам начальника бердского отдела архивной службы Людмилы Ступниковой, 16 441 единица хранения — управленческая документация, 12 870 — по личному составу ликвидированных организаций, 630 — фотодокументы. Также хранятся фотодокументы и видеодокументы на электронных носителях. Имеется один кинодокумент за 1985 год и 35 единиц документов личного происхождения.
По словам Людмилы Ступниковой, к наиболее ценным относятся документы бердских органов власти: фонды горисполкома с 1940 по 1991 годы, Совета депутатов, территориальной администрации и органов местного самоуправления.
Наряду с современными в архиве хранятся документы довоенного и военного периодов: Новосибирского учебного авиационного центра, который находился в Бердске с 1931 по 1992 годы, госмельницы (1930-1953), туберкулезного санатория (1935-1955).
— Самые ранние архивные документы — метрические книги Сретенской церкви села Бердского Томской духовной консистории с 1861 года по 1886 год, — отметила на совещании чиновников 3 сентября Людмила Васильевна.
Одной из важных задач по работе отдела архивной службы является создание электронных информационных ресурсов на основе имеющихся фондов. Эта работа началась в 2012 году. Отдел приобрел профессиональные сканеры, которые позволяют качественно проводить работу по сканированию и оцифрованию документов. Это обеспечивает сохранность архивов от непредвиденных ситуаций, расширяет возможность доступа исследователей к документам в электронном виде и поиск нужной информации.
— На сегодня все распорядительные документы, хранящиеся в архиве — постановления и распоряжения администрации, решения горисполкома, Совета депутатов с 1949 по 2015 год переведены в электронный вид. Всего отсканировано 35 фондов. Создан фонд пользования на электронных носителях на 4500 единиц хранения управленческой документации. Всего оцифровано 27% документов. В год сканируется и оцифровывается около 700 дел, 90 000 листов. Все отсканированные документы переносятся в базу данных электронного архива Новосибирской области. Данный программный комплекс объединяет информационные ресурсы всех архивов Новосибирской области, — сообщила Ступникова.
В архиве хранятся 630 фото по различным темам: снимки бывших председателей горисполкома, депутатов Совета депутатов, представителей трудовых коллективов, занесенных на Доску почета, участников войны, фотографии с мероприятий, проходивших в Бердске.
Основными потребителями архивной информации являются школьники, студенты, исследователи, СМИ, музеи. Все чаще в архивы обращаются частные лица, которые разыскивают своих родных, или напоминания о событиях, в которых они участвовали.
Для пополнения банка фото и видеодокументов сотрудники архивной службы обращаются в отдел культуры, пресс-центр горадминистрации и другие учреждения города.
— У нас оцифровано всего 27% фонда. Сколько времени понадобится, чтобы оцифровать все документы? — обратился к Ступниковой вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
По словам Людмилы Васильевны, сейчас перед ними стоит задача перевести в цифру управленческую документацию.
— Это не считается, что документы по личному составу по плану будут оцифровываться в ближайшее время. 27% управленческой документации мы оцифровали за 5 лет. Это очень долгий процесс. Тем более документы постоянно поступают, — подчеркнула начальник архивной службы.