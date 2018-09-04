100 военных медиков вернулись из Сирии в Новосибирск

Вернулись домой более 100 военных медиков Центрального военного округа после успешного выполнения задач в Сирии. Три месяца они обеспечивали медицинское сопровождение российской авиабазы и оказывали помощь мирному населению, сообщает группа информационного обеспечения пресс-службы ЦВО.

Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения ЦВО были доставлены в Новосибирск самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. В составе отряда – врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медперсонал, специалисты вспомогательных служб медотряда.

За время командировки сибирские врачи оказали помощь свыше 6 тысячам человек из числа мирного населения, из которых более тысячи – дети. Было проведено более 100 хирургических операций.

На родной земле прибывших медиков встречали родные и близкие, сослуживцы, представители руководства ЦВО, местных властей, ветеранских и общественных организаций. Военнослужащие представлены к государственным и ведомственным наградам.

Это уже не первая командировка военных медиков ЦВО в Сирийскую Арабскую Республику. В январе 2017 года в Новосибирске приземлился другой спецборт с врачами. Их также встречали родные и друзья, однако прибывшие о работе в далекой стране предпочитали не рассказывать.