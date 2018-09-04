Смертельное ДТП: «Волге» грузовик снес крышу в Новосибирской области

Сегодня, 4 сентября, в 10.10 на 103-м километре автодороги «Черепаново-Маслянино» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля «Волга» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Легковушку буквально разорвало на части. Водитель КамАЗа остался цел, его автомобиль улетел в кювет. Идет проверка обстоятельств ДТП, сообщают очевидцы.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Позже пассажир скончался.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются личности участников ДТП.