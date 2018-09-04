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«Гуманитарной ошибкой» назвал Трамп возможное участие РФ в сирийской военной операции

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«Гуманитарной ошибкой» назвал Трамп возможное участие РФ в сирийской военной операции

Ситуацию, сложившуюся в сирийском Идлибе, нельзя терпеть до бесконечности, необходимо размежевать вооруженную оппозицию от террористов, заявил ранее глава МИД России.

4.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Гуманитарной ошибкой назвал Трамп возможное участие РФ в сирийской военной операции

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы «большой гуманитарной ошибкой», и призвал не допустить этого.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» — написал Трамп в Twitter.

Ситуацию, сложившуюся в сирийском Идлибе, нельзя терпеть до бесконечности, необходимо размежевать вооруженную оппозицию от террористов, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Режим прекращения огня (в сирийском Идлибе — ред.) нарушается с завидной регулярностью. Уже больше двух месяцев из этой зоны производят обстрелы позиций сирийской армии. Оттуда даже пытаются устраивать набеги на эти позиции и оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме», — сказал министр, выступая перед студентами МГИМО.

«Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали», — подчеркнул Лавров.

Угрозы США не повлияют на планы Дамаска

Угрозы США нанести удар по Сирии в связи с надуманными предлогами о якобы планах Дамаска применить химоружия не повлияют на планы армии САР освободить провинцию Идлиб от террористов, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава МИД Сирии Валид Муаллем.
«Все, что активно раскручивается США, не повлияет на решимость сирийского народа и планы сирийской армии освободить Идлиб и окончательно покончить с терроризмом в Сирии», — заявил министр. По его словам, утверждения США о якобы планах химатаки стали сомнительными для общественного мнения и являются лишь оправданием для возможной атаки по Сирии.

«Мы, народ и руководство Сирии, хотели бы завершения конфликта сегодня, но вмешательство западных стран во главе с США затрудняет это», — отметил Муаллем.

«Ударные» планы США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники CNN заявили, что хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы «готовы дать очень быстрый ответ» в случае химатаки в стране.

Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Человек

    Да,грустно признать,но Америка делает всё что угодно,чтобы устранить президента Сирии Асада под любым предлогом…А ведь этот президент позвал к себе Россию и Иран помогать,чтобы избавится от его предателей,которые хотели захватить власть вместо его.
    И когда их начали вытеснять,то и Америка начала Сирии угрожать,хотя никто ещё не забыл где воевала Америка последние десятки лет/Афганистан,Ирак,Ливия,Сирия…/.
    А последствия конечно будут этой войны — оппозиция просто так просто не сдаётся,она берёт в заложники мирное население и не выпускает его.Если бы были нормальные люди и бойцы,то сначала бы выпустили мирное население,а потом уже начинали оборонятся — нет,у них своя метода,ставить впереди себя заложника.
    Человек —— *IN LOVE*

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  2. Гость

    Там, в идлибе, наверняка целое гнездо пиндосских и прочих евроинструкторов обложили! Ишь как заверещали про гуманитарную катастрофу! Защитнички бармалеев, гуманисты-палачи! 8)

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